下午动一动，疏通膀胱经

人体十二正经由六阴经、六阳经构成，经络是气血运行的主要通道，其中阳经有太阳、阳明、少阳之别。膀胱经全名为足太阳膀胱经， “太”是“极端、过”的意思。太阳，也就是人体最大的阳气出处。膀胱经在十二正经中的主要作用是升发人体阳气，换言之，人体有无精神，气力是否足，都依赖于膀胱经是否通畅。

膀胱经不通，主要原因是湿邪闭阻体内，阳气无法气化。当推拿医师在你的后背行推拿、火罐或刮痧之后，你会感觉到后背如释重负，这就说明我们体内阳气得以升发了。同样，适度运动也能达到升发阳气的效果，汗出气化也会倍感轻松。

膀胱经是人体最大的排毒通道，其他诸如大肠排便、毛孔发汗、气管排痰等，虽也是排毒的途径，但都是局部分段而行，最后也要并归膀胱经。打个比方，膀胱经好比城市形形色色的排污管道，集合各种污水，最后汇集到膀胱（污水储存站）排出。所以，要想去除体内之毒，膀胱经必须畅通无阻。

膀胱经畅通如此重要，那平常我们何时动、怎样动才能最大限度疏通它呢？这里要提到一个中医理念——子午流注。中医针灸以“天人相应”观点为理论基础，认为人体功能活动、病理变化受自然界气候变化、时日等影响而呈现一定的规律。根据这种规律，选择适当时间治疗疾病，可以获得较佳疗效。因此提出“因时施治”“按时针灸”等。根据这个理论，刺激膀胱经的最佳时间应该是下午3~5点，这时是膀胱经当令，气血最旺，如果能按摩或动作激活其气血、疏通其经络，对人体有较好的保健作用。尤其膀胱经上连脑部，气血易上输至脑，改善脑部供血，有提高学习和工作效率之功。

经常锻炼以下两个动作可以刺激膀胱经更好的工作。

1.处坐姿，伸直双腿，吸气双手高举头顶，呼气，双手臂带动上半身向前向下，手可以碰触到脚趾，保持十秒钟，然后吸气双手带动上半身向上还原。

2.摇篮式，先身体平躺，弯曲双腿，双手抱住小腿，前后摇摆。

每天下午3~5点，每次10分钟左右，即可通过纵向和横向拉伸后背肌筋膜，给予膀胱经良性刺激，更好地发挥其生理作用。（湖南中医药大学第一附属医院针灸推拿科副主任医师 叶 勇 孙梦龙）