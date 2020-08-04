按摩眉心，疏通头部气血

广州中医药大学第一附属医院心血管科副主任医师 王士超

当我们头晕头痛、疲惫乏力、双目胀痛时，很多人会不由自主地按揉前额，或用拳头轻敲眉棱，感觉舒服一些。其实，这无意间的一敲一打，正好刺激了常用于治疗头面部及心脑血管疾病的常用穴位——印堂穴，通过调节机体内在的气血运行而发挥了功效。

眉心部位是中医经络穴位中著名的“印堂穴”驻地，道家养生家将其称为“上丹田”，认为经常刺激此处，勤加耕耘，就能获取长生延年的“内丹”。中医认为，眉心是人体血压血脂的控制点之一，通过观察印堂能知晓健康状况。

印堂红赤：印堂红赤可能与心经有热有关，也就是常说的“心火大”，症状表现为心悸、心烦、失眠、健忘等。临床发现，很多有高血压、高脂血症、中风先兆、脾气大、暴躁易怒的人群，印堂都过红。

印堂色黄：黄色属脾，印堂色黄的人，可能有脾胃疾病。症状为经常发生腹泻、腹胀、消化不良等。

印堂色黑：若印堂色泽明显发黑，常见于机体心脏功能不佳、脑部供血不足、心脑缺血缺氧，甚至可能存在心肌坏死的情况。

印堂青紫：这种情况提示身体可能有气血瘀滞的问题，容易伴发头晕头痛等症。

印堂发白：中医有“肺气不足，印堂苍白”的说法，肺功能不佳或患有呼吸系统、心脏疾病的人，印堂部位常会发白。

“打通眉心，百病不侵”。在中医看来，很多有头晕头痛、疲惫乏力、双目胀痛等症状的人群，属于气血瘀滞、气血不足、肝肾亏虚等证型，平常可多按摩眉心缓解。对于患有心脑血管病的人群来说，疏通此处气血，对辅助治疗疾病有一定帮助。

具体操作方法：仰靠或仰卧位取穴，面部前额左右眉间正中央即是印堂。右手中指伸直，其他手指弯曲，将中指指腹放在眉心处，适度按揉。每天早晚各1次，每次2~3 分钟。也可采用右手拇指、食指捏起两眉间的皮肤稍向上拉的方法，每日早晚各提拉50~100 次。