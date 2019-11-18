在十二经中，足太阳膀胱经的作用不容忽视，它既是抵御外邪的第一道屏障，同时也掌握着人体最大的排毒通道。膀胱经是我们身体上最长、穴位最多的一条经络，尤其在背部的循行路线上，分布着众多与脏腑相通的穴位，是组织输布气血和营养物质的主干路和泵点，代谢产物都经此通道排出体外。因此，膀胱经在养生、防病治病中占有重要地位。只有膀胱经气血旺盛、运行通畅，才能百脉得通，百病可防。这里教大家一些养护膀胱经的方法，日常不妨坚持做一做。

捏脊。膀胱经循行于脊背两旁，通联脏腑的气血输布，是全身气血运行的大枢纽，阳气充足。捏脊可帮助疏通五脏六腑经气，旺盛气血来濡养组织百骸。具体方法是：俯卧，请他人用双手拇指指腹和食指配合，由骶向枕部方向循序捏拿捻动。

刮痧、隔物灸。可在背部沿膀胱经处刮痧，在下午3~5点膀胱经当令时操作，效果更好。也可到正规医院，请医生沿膀胱经放置生姜片或附子饼作隔物灸。膀胱经为阳经，此法温煦力强，能鼓舞气血运行，促进新陈代谢，扶正祛邪。这两种方法非常适用于平时怕冷、腰膝酸软的人群，同时对治疗尿频、遗尿、小便失禁等水液代谢失调病症很有效。

晒背。晒背的原理与灸法类似，是利用自然界太阳的阳气补体内阳气的一种绿色疗法。膀胱经在其位于颈部的风门穴是风邪入侵的门户，风邪容易由此侵入而伤人阳气。冬季风邪较盛，多晒晒背可使膀胱经气血充盈，增强机体抗病能力。平时还要注意做好膀胱经的保暖，夏季开空调、风扇不能光膀子直吹背部，冬季背部要保暖，小孩、老年人和体弱者可以套件棉背心。

敲经。可使用弹力穴位拍打器（市场可以买到）敲打膀胱经。膀胱经较长，可把经络分成三段反复拍打。运行于背部脊柱两旁的膀胱经为一段；臀部沿大腿背面正中至腘窝（膝后区的凹陷处）为一段；小腿背面正中为一段。

拉筋。久坐、长时间伏案会阻塞膀胱经运行，建议多做下面3个动作拉伸膀胱经。1.顶天立地式：双腿与肩同宽，挺直胸膛，双手上举，尽量拉伸脊柱；2.卧位拉筋式：躺在床上，双腿上举并紧贴在墙上，感觉大小腿后背紧绷，同时双手后伸过头贴在床上，与腿部构成直角；3.抱腿拉筋式：自然站立，弯腰抱住一侧小腿并尽量把头部贴向腿部，30秒左右再换另一侧重复动作。▲