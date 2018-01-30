中药巧搭配 泡脚泡出大不同

这段时间气温明显降低，正是泡脚的好时节。不过，泡脚可不是把脚往水里一放这么简单。怎么泡才能效果更好？

山西中医学院附属医院康复科副主任医师郝丽霞说，脚部有很多穴位，关系着身体的各个部位，睡前泡一泡脚，能让体内血液动起来，进而输送到全身。“若在热水中加入红花、苦参、板蓝根、人参、白芷等中草药会事半功倍，这也是老话会说‘中药洗脚，胜吃补药’的缘故。”

“用红花泡脚应该是最常见的搭配，适用于脚部冰凉的人，可以起到活血通络、驱寒暖体的功效。”郝丽霞介绍说，对于有脚臭、脚气等脚部疾病的人来说，可用板蓝根、苦参等抑菌消炎的中药；如若老年人腿脚疼痛，可用止痛消肿的白芷、补脾益肺的人参等。

很多人用中药泡脚一两次，发现作用不明显，就觉得中药泡脚效果差，这个想法是错误的。郝丽霞说，中医中药疗法在疗程方面都比较长，所以中药泡脚需要坚持一段时间。

不过，中药泡脚并非人人适合。郝丽霞说，首先，容易上火的热性体质、阴虚火旺的人，比如手脚心总是发烫的人，不建议泡脚，否则会加重上火、伤津耗气；其次，准妈妈适当泡脚可以，但不适合随意加中药泡脚，泡脚水也不能太烫，否则热水刺激血液循环，有可能导致子宫缺氧缺血，出现流产迹象；最后，婴幼儿是“纯阳之体”，本身容易发热、上火、不怕冷，如果再用较热的水泡脚、发汗，会热上加热，所以除了着凉感冒，一般情况不建议婴幼儿泡脚。此外，心脑血管疾病患者应格外注意，如果有胸闷、头晕的感觉，应暂时停止泡脚，马上卧床休息。