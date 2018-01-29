拿出高血压防治的中国处方（见解）

立足本土研究，探索出一条符合国情的慢病防控之路

当前我国有2.9亿心血管病人，其中高血压患者2.7亿。总体上看，我国心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段。高血压是心脑血管疾病最大的诱因。以高血压防治为抓手，将有效推动我国心脑血管疾病防治进程。

我国高血压患者多数不只血压高，同时伴有同型半胱氨酸高，最新研究称之为H型高血压，这正是导致高血压患者脑卒中高发的最大帮凶。受西方研究的影响，我国高血压指南对此重视不够，研究更少。高血压防治总跟着欧美指南走，亦步亦随的思路行不通。中国人有自己的特点，没有自己的证据，就永远不知道哪些策略适合中国人。

1985至1991年，专家对河南林县3318名研究对象分为每日补充叶酸等的治疗组和补充安慰剂的对照组，观察叶酸等对食管癌的疗效。经过约6年观察，发现组间食管癌的发生率没有明显差别，但很意外的是，补充叶酸等的治疗组脑卒中死亡率比对照组竟然降低了37%。

这是什么关系呢？我们团队对1996年至2006年全球八项共计1.6万人参加的随机对照试验的结果，做了荟萃分析，得出的结论是：在没有进行食物叶酸强化的地区，补充叶酸降低同型半胱氨酸可使脑卒中风险显著下降25%。对于伴有同型半胱氨酸升高的高血压病人，需同时考虑控制血压和同型半胱氨酸水平，单独降压对于病人所带来的获益是不充分的。

美国多年前就在面粉里强制添加叶酸，其叶酸水平远高于中国，而同型半胱氨酸远低于中国。这也能解释，中国高血压患者“走脑”，脑卒中发生率远远高于心肌梗死，美国高血压患者“走心”，更多罹患冠心病。从怀疑同型半胱氨酸是脑卒中的帮凶，到最终确认它是心脑血管病独立风险因素，这需要立足本土的研究，探索出一条符合国情的有中国特色慢病防控之路。

研究显示，我国人群叶酸水平低，同型半胱氨酸水平高，服用既降压又可降低同型半胱氨酸的叶酸类复合药物（含0.8毫克叶酸，未合用维生素B12），要比单纯服用降压药可以额外多降低脑卒中发生风险21％。

通过叶酸治疗来降低同型半胱氨酸水平进而降低高血压患者脑卒中发生的风险，无疑具有重要的公共卫生方面的意义。对H型高血压的有效识别和治疗，不仅是应对我国当前脑卒中高发和持续发展的重要策略，同时也是我国科学家依照国际标准，针对中国人群，领跑国际，为全球贡献出的“中国处方”。

（作者为北京大学第一医院教授、中华医学会心血管病学分会前任主委、全国政协委员）

《 人民日报 》（ 2018年01月29日 23 版）