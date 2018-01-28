首个由基金会牵头的患者公益保障项目落地

受大气污染及吸烟等各种因素影响，我国呼吸系统疾病高发，主要以哮喘和慢阻肺为主，40岁以上人群慢阻肺的发病率是8.2%；《中国居民营养与慢性病状况报告（2015年）》发布，慢性呼吸系统疾病死亡率为68/10万，仅次于心脑血管疾病和癌症。急性加重的发作是慢阻肺和哮喘患者死亡的重要诱因。慢阻肺患者每年约发生0.5~3.5次的急性加重。急性加重发作次均住院费用超过万元。

活动现场

25日，由中国初级卫生保健基金会发起的“呼吸关爱-慢阻肺及哮喘患者公益保障项目”正式上线发布，我国首个由基金会牵头，带有慈善理念的患者保障项目正式落地。

中华医学会呼吸病学分会主委陈荣昌教授发言

据中华医学会呼吸病学分会主委陈荣昌教授介绍，呼吸疾病位居我国人口十大死因前列，而慢阻肺及哮喘患者接受规范治疗的比例尤其不足，其中60%的慢阻肺患者在急性加重期后即终止了治疗，探索改善长期治疗依从性的方法十分重要。

陈教授表示，“呼吸关爱-慢阻肺及哮喘患者公益保障项目”是一项全新的探索，希望通过这份保障加强患者自我管理、结合医护随访服务，真正有效提高呼吸系统疾病患者的依从性，降低急性加重进展的概率。同时希望大家共同关注慢阻肺，提高慢阻肺的诊断，探索适合中国的诊治策略，重视真知多元化和依从性的问题。共同提高慢阻肺的临床诊治水平，提高老百姓的医疗保障水平。

中国初级卫生保健基金会副秘书长胡宁宁发言

中国初级卫生保健基金会副秘书长胡宁宁表示，中国初级卫生保健基金会始终坚定不移地追求“人人享有健康”这一愿景，将扎扎实实地在健康促进、合理治疗等领域创新性地开展系列化公益项目。

据了解，该项目将由初保基金会为呼吸疾病患者提供特定呼吸系统疾病保险，当患者发生慢阻肺或哮喘急性加重住院时，可获得由泰康在线理赔的住院津贴，减轻入院治疗的经济负担。项目通过保险承保和理赔流程设计、保险风险保障的设计，连接产业、激发患者的自我管理意识，通过最有感知的保障给客户最好的服务。

通过该项目，可以为哮喘和慢阻肺患者提供服务，加强科技科技的应用，提供更便利的解决方案，提升患者的感受。通过专业的大数据技术分析，通俗易懂的疾病知识库、针对性的用药管理、周期性的随访，为患者提供精细化、个性化的全病程管理，使患者逐步对慢阻肺及哮喘疾病产生正确的认知，提升治疗信心，加强自我管理，改善生活习惯，提高患者及其家属的生活质量。