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中国三成心衰患者抑郁

2019年07月10日14:36 来源：人民网-健康时报

北京朝阳医院心脏中心 陈 宇

早在2014年，美国心脏协会就将抑郁症列为与肥胖、高血压、糖尿病、吸烟同等地位的心脏病危险因素。在中国，约三分之一的心力衰竭患者存在抑郁和焦虑症状。

另外，有研究表明：抑郁症患者的心衰发病率为无抑郁症患者的1.52倍，并且发现，抑郁症是女性患者发生心衰的独立危险因素。

欧洲心脏病杂志上也报道过相关研究，结果发现：抑郁症可使心衰患者的死亡风险增加约5倍；抑郁还会增加心衰患者的再住院率及死亡率、影响心衰患者生活质量，同时还可降低服药依从性并增加其医疗费用等，严重影响患者预后。

抑郁症主要体现在情绪低落、兴趣丧失、疲劳或精力下降、体重改变、食欲下降、睡眠障碍等，常与心衰等疾病症状相互重叠，患者不妨拿出3分钟时间，做一下PHQ-9抑郁症筛查量表、GAD-7焦虑症筛查量表进行测试。

另外，心衰患者要保持良好心境，对疾病的恢复要抱有信心，平时生活中戒烟戒酒，同时也要求患者家属注意观察患者行为及心理变化，如有异常一定要及时就医。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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