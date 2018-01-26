第524期：有了脂肪肝，膳食营养要从这五方面调整

不少人在每年的例行体检做B超时会被告知，你有脂肪肝，需要注意啦，要饮食清淡、少吃油腻。

通俗地说，脂肪肝就是肝脏中的脂肪太多啦。医学上的定义是，当肝脏内脂肪（脂肪主要是甘油三酯和脂肪酸）的分解与合成失去平衡，或储存发生障碍就会在肝实质细胞内过量积聚。如果脂肪的总量超过常量的一倍，或组织学上肝实质脂肪浸润超过30％～50％，就可以诊断为脂肪肝。

引起脂肪肝的原因有多种，常见的有肥胖、糖尿病、高脂血症或酒精性肝炎。妊娠、某些药物或营养不良也可以引起脂肪肝，这几种情况相对比较少见。

有了脂肪肝，不要着急。需要找出脂肪肝发生的病因，并尽可能地消除病因。同时，需要在膳食营养上加以调整。

从营养的需要上，脂肪肝和其他肝病有所不同。

1、总能量

需要控制总能量的摄入。有了脂肪肝，需要控制总能量的摄入，并适量减少。对于体重正常、从事轻度身体活动的人，每天的能量摄入应该控制在每公斤体重30千卡，以避免加重脂肪堆积。例如，一个体重为60公斤的人，每天需要摄入1800千卡的总能量。

肥胖或体重超重者，需要逐步减轻体重，每天每公斤体重的能量摄入应该控制在20～25千卡。

2、蛋白质

需要适当增加蛋白质的摄入量，特别是优质蛋白质。每天每公斤体重需要1.2～1.5克蛋白质，有利于肝细胞的修复和再生。注意优质蛋白质的摄入。蛋氨酸、胱氨酸、色氨酸、苏氨酸和赖氨酸等都具有抗脂肪肝的作用。一个体重60公斤的人，每天需要72-90克蛋白质。

3、碳水化合物

适量减少碳水化合物的摄入。过多的碳水化合物可转变为脂肪，导致肥胖，促使肝内脂肪肝的形成。适量吃谷薯类食物，特别是粗加工的谷类食物；不吃或少吃精制糖、蜂蜜、果汁、果酱、蜜饯等甜食和甜点心；不喝含糖饮料。

4、脂肪

控制脂肪和胆固醇的摄入。植物油中含的谷固醇或豆固醇和必需脂肪酸有较好的降脂作用，可以阻止或消除肝细胞的脂肪变性，有利于脂肪肝的防治。控制脂肪提供的能量，不超过全天总能量的25％；控制胆固醇的摄入，每天胆固醇的摄入量不超过300毫克。

5、维生素和矿物质

保证维生素、矿物质和膳食纤维的充足摄入。充足的维生素、矿物质的摄入有利于代谢废物的排出，具有调节血脂、血糖的作用。

饮食应粗细搭配，最好能做到顿顿吃新鲜蔬菜，天天吃水果，这能保证充足的维生素、矿物质和膳食纤维的摄入。如果需要，可以适量使用维生素、矿物质补充剂。

一天的食谱举例

早餐：全麦馒头一个、韭菜炒鸡蛋、脱脂牛奶一杯、菠菜拌果仁

午餐：糙米饭一小碗、芹菜炒肉丝、素炒莴笋

晚餐：杂粮粥一碗、玉米面窝头一个、手撕包菜、素炒豆腐【往期精彩内容回顾】

作者介绍：马冠生，博士，北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系教授，博士研究生导师，中国科协首席科学传播专家，从事营养与健康研究27年。现任国家食物与营养咨询委员会委员，国务院妇女儿童工作委员会妇女儿童问题专家，全国农村义务教育学生营养改善计划专家委员会委员，贫困地区儿童营养改善试点项目专家组组长，中国营养学会副理事长。2013第六届中国健康年度总评榜健康传播风尚人物，2012年获首届科学传播人颁奖盛典授予的“科学传播年度人物”奖，人民日报健康时报社“健康中国2012·十大年度人物奖”，中国营养学会2008年至2010年度营养科普工作个人一等奖。