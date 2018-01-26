中国医疗保健国际交流促进会中老年医疗保健分会委员 李国东

过节送礼，各类按摩器成了儿女孝敬父母的“标配”，但并不是所有老人都适用。患有以下几类疾病的老人要谨慎。

脊髓型颈椎病、急性期神经根型颈椎病。因颈椎间盘突出压迫，使脊髓功能出现障碍引起的脊髓型颈椎病，是颈椎病中最严重的一种。本来该病就是由于脊髓受压迫所致，如果再因按摩器施加外力，会导致病情加重、大小便失禁、瘫痪，甚至死亡。神经根型颈椎病最怕按压，如果患者处于急性期使用按摩器，会加重神经根炎症，不但颈椎疼得更厉害，胳膊和肩膀也会受连累。

骨折。骨折或关节部位受损后，由于肌张力作用会造成骨移位，若过早使用按摩器，会使骨移位加剧，不利于康复。所以在骨折固定期、脱位早期局部出血或固定期，不宜使用按摩器。

骨质疏松。骨质疏松患者骨皮质变薄，骨小梁纤细，不能承受过大力量，打喷嚏都可能导致骨折，这种情况下使用按摩器，力度掌握不好，特别容易骨折。

高血压、动脉硬化。颈部有很多通向脑部的神经和血管，颈内动脉是其中非常重要的一条，脑组织所需的大部分血液由其供应。很多老人由于高血压、高血脂等血管病变，颈内动脉存在动脉粥样硬化或钙化，如果随意使用按摩器，容易造成硬化斑块脱落，随血液进入颅内，堵塞血管，引发脑卒中。心脏病患者用按摩器强度太大、持续时间太长，会诱发或加重病情。

痈疖、肿瘤。长有痈疖和肿瘤的部位多与相应的毛细血管及病变组织相连，体表按摩使得毛细血管扩张，会导致病变扩散而加重病情，所以使用按摩器应避开这些部位。

老人身体机能逐渐退化，对外界刺激耐受力减弱，使用按摩器切忌强度过大、时间过长，身体较差的老人更要谨慎。应选择以局部肌肉或穴位按摩为主的仪器，按照说明书使用，时间一般别超过半小时。与按摩器相比，其实徒手按摩对老人来说是更好的选择，按摩者可灵活掌握力度，准确拿捏穴位。（魏亚峰）