经常手麻未必是得了颈椎病

有个朋友电话里问我：“我的双手麻木一个月了，是不是得了颈椎病？”

我说：“很有可能，不过确诊之前请详细描述一下麻木的情况。”

他说：“我的手早上起来大约会麻20分钟，之后渐渐缓解，白天不麻，睡觉前不麻，双手都是小指和无名指麻木，没有脖子痛和肩膀痛，上臂也不痛。”

我详细询问了他的情况后，做了仔细的分析，认为他的双手麻木不是颈椎病引起的，而是局部压迫引起的。原来，他最近一个月都是仰卧位睡觉，双手交叉放在腹部。这时双侧肘关节处于屈曲状态，双侧肘关节内侧（尺神经沟的位置）刚好被压在床面上，在这里经过的尺神经就被压迫了，而尺神经对应在手上的位置就是小指和无名指。这么看来他早上起来双手麻木就不奇怪了。

这个例子说明不是所有的手麻都是颈椎病引起的。但是，在颈椎病的患者中，出现手麻的几率是非常高的。

颈椎病为什么会引起手麻？ 大脑向下延伸为脊髓，脊髓走行在从颈椎、胸椎到腰椎的椎管内，脊椎每相邻两个椎体之间两侧都有神经根发出，每根神经都肩负着支配运动、接受感觉的重要任务，不同的神经根对应着不同部位的感觉和不同肌肉的收缩运动。

颈椎里由于钩椎关节增生或椎间盘突出等压迫了神经根的根部，就会产生该神经根接收部位的感觉异常，也就是疼痛和麻木。神经根刚刚被压迫的时候，我们感觉到的是疼痛，当压迫持续时间延长导致神经的髓鞘损伤变性后，就会导致麻木的感觉出现。所以，在颈椎病发作时，我们首先大多感觉到的是疼痛，之后麻木才会慢慢出现。可见，手麻只是神经根型颈椎病有可能出现的症状，不是颈椎病诊断的充分必要条件。

手麻意味着什么？ 首先，无论何种原因，只要有麻木的出现，就说明神经已经受损，并且已经到了较为严重的时候。就不能仅仅考虑是骨骼或肌肉等软组织层面的病损，也可以排除不可能伤及神经的疾病。第二，神经被压迫时间较长产生一定程度的变性才会麻木，故麻木说明神经压迫较为严重，需要积极处理。第三， 可以排除单纯运动神经元病变导致的疾病，比如肌萎缩侧索硬化，该病因只累计脊髓前角运动神经元，会出现肢体由远及近的肌肉萎缩，但没有麻木的出现。麻木多是周围神经受损的表现，而中枢神经系统的问题往往没有麻木。

当手麻出现时，请朋友们仔细分辨，小心判断是否是颈椎病引起的。如不能准确判断，就请及时找脊柱外科医生进行鉴别诊断，以免耽误治疗。

而且，还有其他疾病能导致手麻，也是非常容易混淆的。

腕管综合征 正中神经通过腕管负责手部的运动和感觉，当腕管容积减小，正中神经受压时，就会产生中指、食指和大拇指的麻木。但是在腕关节的近端，没有其他症状，也没有麻木。

肘管综合征 尺神经经肘管（肘关节内侧的骨性纤维管道），被增生物压迫后，就会产生手部小指和无名指的麻木，但肘关节的近端没有其他症状，也没有麻木。

糖尿病性周围神经炎 长时间高血糖会损害末梢神经的血管，导致末梢神经的供养不足产生损害，表现为双手或双足的麻木，麻木范围酷似手套和袜子的形状，是糖尿病末梢神经炎的特征性体征，其与神经根型颈椎病成索带状的麻木有明显的区别。

神经根炎 由于损伤、局部压迫、肿瘤压迫、放疗等各种原因，某根神经发炎，会产生相关部位的麻木。不会伴有颈肩痛、头晕的颈椎病症状，可因此判断是否有颈椎病。

文/张良 （北京医院）