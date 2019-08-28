颈动脉，最爱堵的血管

哈尔滨医科大学附属第一医院心内科副主任医师 公永太

《中国脑卒中防治报告（2018）》显示，我国大于40岁居民脑卒中患病率已由2012年的1.89%上升至2016年的2.19%，现患病人数达1242万。颈动脉系统是连接心脏与大脑最重要的血管，随着年龄增长、身体机能衰退，颈动脉特别容易发生堵塞，其病变可导致严重的脑血管病。多项临床研究证实，50%~75%的缺血性脑卒中由颈动脉病变所致。

颈动脉是人体较表浅的动脉血管，位于颈部气管两侧，用手即可触摸到其跳动。颈总动脉又分为颈内动脉和颈外动脉。当血液通过此处流向脑部时，血管分叉处就容易出现冲击、旋涡，从而导致病变，引起血管硬化及斑块形成。一旦斑块发生急性破裂，可导致血栓形成，大脑因此发生严重缺血，几分钟即可造成脑损伤，出现失明、失语、偏瘫等，也就是脑梗、脑中风，甚至脑死亡。

颈动脉发生病变前，会发出“预警信号”。1.语言障碍，理解能力下降，手脚动作不协调。2.一过性黑曚，患者突然眼前发黑，数分钟后可缓解。若黑曚超过30分钟，可能预示颈动脉斑块脱落，一定要及时就诊。常见的检查方法为血管超声，可评估是否有斑块形成及狭窄程度，但其诊断存在一定不准确性。颈动脉血管造影是诊断颈动脉狭窄的金标准，但因其是有创操作，不作为常规体检项目。

经检查确诊为颈动脉病变高危人群的，要积极改善生活方式，合理饮食、戒烟限酒、少油少盐及适量运动。如果血压、血脂及血糖水平异常，更要尽早干预，防止并发症。对于颈动脉不稳定斑块或狭窄超过50%的患者，需要在医生指导下及时用药治疗。如果血管狭窄达到70%，即便没有症状也要积极干预，甚至考虑手术治疗。▲