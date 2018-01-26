为啥有的老人满头银发 有的头发半黑半白？

太原市民张女士：

在社区的老年餐厅里，常常会碰到一些老人。奇怪的是，同样是七八十岁的老人，有的老人满头银发，有的老人的头发半黑半白。这是为什么呢？半黑半白就代表身体好吗？满头银发是不是表示身体出现了什么问题？还有，为什么有些年轻人也有不少白发？

记者解答：

就相关问题，记者联系了山西省名医、山西省优秀专家、山西中医院老名医、主任医师柏晋梅，对方说：头发变白是体内黑色素减少的表现，可分为两种情况：一种是遗传性的，也叫先天性白发。这类白发往往有家族史，以局限性白发较常见，多见于前头发际部，这种情况是基因内部出了问题。另一种是后天性白发，分为老年性白发和少年白发两种。

老年性白发属于正常的生理现象，随着年龄的增长，人到了六七十岁时，由于新陈代谢水平变得低下，身体各项功能衰弱，头发就会从黑变白再到全白，这是人类自然衰老的规律。老年性白发常从两鬓角开始，慢性向头顶发展，数年后胡须、鼻毛等也变灰白。对于这种自然变白，想要再转黑比较困难。

少年白发常常发生于儿童及青少年时期，除白发增多外，并不影响身体健康。另外，一些疾病也会导致头发变白，如白癜风这种皮肤病就会造成白头发。

头发黑或白，并不是老人健康与否的惟一指标。有的人头发全白身体却很健康，有的人头发半黑半白，却体弱多病。不同的人头发变白的速度、程度不一样，除遗传因素外，也有一些后天原因，包括营养、精神状态、睡眠状况等。有的人头发变白的过程比较慢，会先变黄，再慢慢变白，而有的人则会“愁愁愁，一夜白了头”。

从中医的角度讲，生出白发说明这个人肝肾阴虚，肝火旺。白头发的治疗也应先补足肾阴，从根本上调治。日常生活中要注意疏肝理气，滋阴，养心安神，保持心情愉悦。同时，注意休息，少熬夜。还要加强营养，多吃富含黑色素的东西，如黑芝麻、桑葚、何首乌等。