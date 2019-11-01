身体不好，头发报警
甘肃省第二人民医院中医首席专家 王世彪
“绿云扰扰，梳晓鬟也”“绿云倾，金枕腻”……古人将一头乌黑、浓密的头发形容为“绿云”。从养生的角度讲，健康的头发应该是柔软、有弹性、发色亮泽光滑、无缠结分叉的。但如果发质背离了这个标准，就有可能是身体发出的健康警报。
枯萎发。枯萎无光泽、易于分叉的发质称为枯萎发，多是先天禀赋不足（先天身体素质差）、气血亏虚造成的。人体以气血为本，气血足，则头发乌黑亮丽；先天不足或病后虚弱等，往往会导致气血亏虚，使发枯萎。建议大家日常要保证充足的睡眠，尤其要注重睡眠质量，最好在子时熟睡。同时，多吃健脾养血的食物，比如大枣、桂圆、桑葚、枸杞和动物肝脏等。气血亏虚严重的人群，可在医生指导下辨证选用何首乌片、归脾丸、健脾丸、七宝美髯丹等。
脆裂发。头发干燥变脆、易于断裂，尤其是长发末端容易纵裂成丝、状如羽毛，称为“脆裂发”。除因天气干燥、洗发过勤外，常由阴虚血燥所致。从中西医角度看，这也是身体缺乏钙、铁、锌、B族维生素等的信号，以致头发营养不良。建议这类人群平时多做头皮按摩，10个手指的指腹呈梳状，自前而后按摩头皮，力度不要过大，每天两三次，每次5分钟。此法可以疏通头部经络、调畅气血。同时，每天取大枣2枚，核桃2个，黑芝麻、葡萄干各一小把当零食吃。也可自制润发乳，具体方法是：取新鲜马齿苋50克，捣烂加半盆温水清洗头发，每周2次。情况较为严重的，可辨证选用生脉饮、黄芪精口服液、西洋参含片等。
发迟。头发稀疏萎黄、日久不长称为发迟，是天生体质弱或后天失养所致，多为血不足的表现。中医常说，“发为血之余，肾之苗也”，意思是说，血不足、肾气亏损，必然导致气血衰弱，无以荣发。对此，中医临床上常用六味地黄丸、八珍膏等调养，日常也可以多吃黑豆、黑芝麻、核桃仁等，用食疗的方法来补肾养血。
爱打结。中医认为，发梢变细、容易打结、梳理时易折断是脾胃虚损的表现之一，此类人群还常伴有面黄肌瘦、营养不良等情况。日常生活中，应多吃富含蛋白质的食物，如牛奶、鸡蛋、黄豆、核桃、花生米、芝麻等。同时，饮食要有节制，多吃绿豆、扁豆、丝瓜、薏苡仁、冬瓜等有健脾除湿作用的食物。脾胃不和者，不宜过食生冷、肥甘厚味的食物，烈酒浓茶更要远离。中成药可辨证选用健脾丸、香砂养胃丸、保和丸、乌梅丸等。▲
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