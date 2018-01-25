卫计委: 全科医生缺口50万 涨工资提高岗位吸引力

人民网北京1月25日电 （记者崔元苑）日前，国务院办公厅印发了《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（以下简称《意见》）。截至2016年底，我国培训合格的全科医生达20.9万人，按照《意见》中提出的2030年每万人有5名全科医生的目标，全国会有约70万名全科医生，意味着未来十多年要增加50万名全科医生。这个目标难不难？怎么实现？

国家卫生计生委副主任曾益新分析认为，现在最突出的问题是全科医生岗位的吸引力不够。要提升全科医生的岗位吸引力，就要改革完善基层医疗卫生机构的绩效工资制度，增加全科医生的收入来源。这样才能有更多的年轻人愿意加入到这个队伍来，促进全科医生量质齐升。

“全科医生是居民健康的‘守门人’，是人民群众身边的健康卫士。”他表示，加强以全科医生为重点的基层人才队伍建设，培养数量充足、质量合格、结构优化、分布均衡的全科医生，是推进分级诊疗制度建设、满足人民群众健康需求的迫切需要。

对于增加50万名全科医生的目标，他认为，通过多方位、多渠道的培养，加上全社会的共同努力是有可能实现的。一是加强“5+3”住院医师规范化培训；二是开展“3+2”助理全科医生培训；三是加强基层在岗医生的岗位培训；四是鼓励大医院其他专科医生经过转岗培训合格加注册全科专业执业范围，进一步扩大全科医生的来源。

同时，改善全科医生的薪酬待遇，让大家有积极性、有热情去从事全科工作。曾益新称，要改革完善基层医疗卫生机构的绩效工资政策，按照“两个允许”的要求来核定政府办基层医疗卫生机构的绩效工资总量，提升基层医疗卫生机构全科医生的工资水平，和当地县区级综合医院同等条件临床医生工资水平相衔接。可以尝试把家庭医生签约服务费作为全科医生的收入来源，鼓励地方政府实施全科医生特岗计划，进一步提高特岗津贴幅度等。

为了让全科医生的职业发展空间更大，《意见》提出，职称晋升加大倾斜力度，住院医师规范化培训合格的本科生可享受硕士研究生待遇，可以直接考中级职称，招聘和流程方式也可以简化，并且可以实施“县管乡用”，鼓励社会力量举办全科诊所等措施。

教育部高等教育司司长吴岩指出，全科医生要待遇相同，水平相当。也就是水平要“实质等效”，待遇要“实质等效”。对于规培全科医生跟硕士享有相同待遇，这是一个改革方向，要坚定不移地往前推进，但是推进的过程中既要积极，又要稳妥和有序。

曾益新表示，下一步，国家卫计委将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，指导各地制定实施方案，总结推广好经验好做法，并在实践中不断改革完善有关措施，加快建立具有中国特色的全科医生制度。