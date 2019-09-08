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用制度弥补全科医生缺口

付彪

2019年09月08日08:58 来源：健康报网

　　□付彪（职员）

　　南京市近期发布通知，将通过改革完善全科医生薪酬制度、职称评审制度等措施，加强全科医生队伍建设，到2020年争取城乡每万名居民拥有的合格全科医生数达3.5名以上。（9月5日《扬子晚报》）

　　全科医生是从事内、外、妇、儿等全科卫生服务的多面手。截至2018年年底，我国培训合格的全科医生已达30.9万人，每万人口拥有全科医生达到2.2人，提前实现2020年的阶段性目标。不过，距离实现2030年的目标（每万人口五名全科医生），还有近40万的缺口。

　　全科医生岗位吸引力不够，是弥补缺口的最大障碍。笔者认为，全社会应正视全科医生的价值，关键还得用制度“说话”。

　　其一，建立合理薪酬体系。国务院2018年印发的《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》，明确将全科医生纳入重点群体，加快推动增收。我国在加大培养合格全科医生力度的同时，也应尽快为全科医生建立合理的工薪指导标准，提升其工资水平。其二，构建职业发展体系。将全科医生纳入医学生在校期间培养规划，建立学费减免、持续培训、在岗培训及政策补贴等制度。其三，完善有关保障体系。比如，在学历待遇、职称评审方面给予照顾，让全科医生拥有职业发展空间。坚持精神奖励与物质奖励相结合，提升全科医生职业荣誉感和社会地位。

(责编：李栋、孙博洋)


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