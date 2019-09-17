李勤：医美医生缺口大 从业者亟待继续教育

2019年9月11日上午，由人民网·人民健康主办的“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”启动会在京召开。中国美容整形协会面部年轻化分会会长李勤接受采访，就消费者关心的医美问题发表了自己的看法。

三证齐全才是正规医生

在谈到医生的资质认证问题时，李勤介绍，只有医生资格证、医生执业证、美容主诊医生证三证齐全的医生才是正规的医生。“目前国内正规的医美医生的缺口非常大，想要填补空缺，需要对业内医生进行继续教育。”

他说，现阶段相关的高学历人才数量较少，因而需要重视继续教育，针对医美行业从业者进行技能培训，对医疗美容相关知识和技术进行补充性学习。

“医疗美容有其特殊性，虽然属于整形外科的范畴，但细分下来的种类非常多。”李勤认为，医疗美容的行业特点对从业医生提出了更高的要求。“从业者要具备对解剖知识的认识、对求美者心理的认识、对美学评估的认识、对并发症处理的认识等等各方面的知识。”

培训主要有两种途径

李勤介绍，正规医师的培训主要有两种途径：一是参加协会教育，通过中国整形美容协会、面部年轻化分会等正规渠道，接受各种形式的培训和教育；二是通过有责任心的正规的医疗美容企业，来接受专业的知识技术培训。

“医美培训所涉及的内容是很丰富的，包括从面部到身体的各种项目。以注射美容为例，医生在大学所学的解剖的知识是不够的。”李勤介绍，医学本科涉及的解剖知识更多强调手术中对神经的保护，而对血管解剖、肌肉不甚关注。而注射美容对面部血管的走形，对肌肉、脂肪层次的处理，都有着更高的要求。医生既要巩固基本的解剖知识，还要补充学习医美行业专业化、具体化的知识，这将是一个全方位提高的过程。（实习生 张晋）