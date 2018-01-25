早上6点到10点为心脑血管病“魔鬼时间”

昨天，武汉气温下降不少，不少心脑血管病人被此轮降温“放倒”。同济医院、武汉市第四医院、武汉市第五医院、汉阳医院等各大医院心内科爆满，病床预约最长已排到5天后。

60岁男子晨起后突发心梗

家住黄陂的张先生今年60岁，体型偏胖，患高血压已有三四年。昨天早上8点，他起床后感到头晕胸闷，一头栽倒在地，脸色苍白。他老伴连忙打了120，将他送往当地医院。

“急性心梗，右冠动脉全程病变。”检查结果刚一出来，还没进行下一步治疗，张先生突然心跳骤停。医生为他进行心肺复苏后救回一命，但由于其血压持续下降，当地医院将他转往同济医院继续治疗。经及时治疗，张先生的病情总算平稳了。同济医院心内科主治医师周宁介绍，这是武汉“速冻”模式引起的连锁反应，像张先生这样的急性心梗重病号患者比平时多了两成左右。

心内科病房“一床难求”

一个心血管病区44张病床，收了70多个病人，而心血管门诊病人在过去一周增加了20%左右。武汉市第四医院大内科主任彭定凤昨介绍，近一段时间以来，心血管病人增加明显，门诊和病房医生都在超负荷工作。据彭定凤预测，因为延后效应，这轮冷空气到来后的一周左右，将会有更多心血管病人涌向医院。

武汉市第五医院和汉阳医院亦如此。“昨天一开诊就来了上十个血压波动的患者。”武汉市第五医院心内科主任洪李锋说，每个人的血压情况都比平时高出了二三十毫米汞柱，最高的一个收缩压接近200毫米汞柱。83张床位已经满足不了需要，需提前5天预约才能住进来。

寒冷导致上呼吸道感染，引发心血管疾病

彭定凤介绍，寒冷使人受凉，从而导致呼吸系统的疾病发生，最常见的就是上呼吸道感染，上呼吸道感染会引起心血管疾病的发生增加，如：心衰、心绞痛、血压不稳定、血压不容易控制、血压升高等。

此外，寒冷会使血管收缩，血压升高，使血压变得不稳定也更不容易控制。而血压控制不佳也是诱发心血管事件的另一个重要原因。

汉阳医院心内科主任杨国康教授分析，心脑血管病人骤增一方面与气温变化太快有关，另一方面是因为大部分患者忌讳调整降压药。“很多人觉得降压药一旦加上去就减不下来了。”杨国康说，这是个误区。降压药的调整与天气息息相关，气温平稳回升以后，药量还是可以减下来的。

停止早上外出锻炼，晨起动作要慢

自23日下午开始，武汉大幅降温。彭定凤说，老年人其实对气温变化是不敏感的，这是因为他们对外界环境的反应、识别、调节能力下降了。他们不感到冷，并不等于他们没有受到寒冷的伤害。因此不要等到感到冷了再去添衣服，只要是手脚不暖和了就要加衣服。

彭定凤说，最重要的预防措施是将血压和心率控制在正常水平。对于有心脑血管疾病的患者而言，一定要将血压控制在140/90毫米汞柱以下，心率控制在每分钟70次左右，这就要求做到勤量血压，及时调整降压药物。

洪李锋提醒，如果预防工作全部做到位，血压还是难以控制的话，最好及时就医，很可能是其他问题引起的继发性高血压。

杨国康提醒，早上不要起太早，晨起一定要注意缓慢起床，应先在床上仰卧，活动一下四肢和头颈部，伸一下懒腰，使肢体肌肉和血管平滑肌恢复适当张力，以适应起床时的体位变化，避免引起头晕。然后慢慢坐起，稍稍活动几次上肢，再下床活动，这样血压不会有太大波动。

“这段时间就不要早锻炼了。”武汉市第四医院心内科主任医师胡立群说，冬季上午6点到10点被称为心脑血管病的“魔鬼时间”，因此心脑血管病患者早晨应减少外出。同时，患者要避免感冒以防诱发心衰。