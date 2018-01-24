中国中药协会呼吸病药物研究专业委员会在京成立

2018年1月19日，中国中药协会呼吸病药物研究专业委员会成立大会暨呼吸疾病学术研讨会在京召开。

大会通过投票选举了天津中医药大学孙增涛教授、中日友好医院呼吸与危重症医学科主任林江涛教授为首届中药协会呼吸病药物研究专委会主任委员。天津中医药大学第二附属医院封继宏主任、中日友好医院农英医生为专委会秘书长，复旦大学附属中山医院杨冬教授、江苏省人民医院姚欣教授、北京康派特药物研究与临床评价中心医学总监甄会为副秘书长。

中日友好医院中医内科首席专家晁恩祥教授认为，在当前流感问题严重的情况下，呼吸病药物研究专委会应当肩负起责任，以新的面貌继续努力，推动中西医融合、中医药的健康发展。

林江涛教授介绍，专委会平台上各专家从不同的角度和方向、中西融合、相互学习，取长补短、共同交流提高，通过设计更严谨的研究方案，更客观的评价中药，把中药防冶呼吸病的作用研究提上一个新的高度。

在谈到专委会如何开展未来工作时，天津中医药大学孙增涛教授表示，专委会工作将立足两点，一是呼吸疾病，二是呼吸药物。药病结合，发挥中医特色独有的优势，使药物在治疗呼吸病上达到更好的效果。

此外，大会同期还召开了《中成药治疗慢阻肺临床应用指南》和《中成药治疗成人流感临床应用指南》标准化课题启动会以及《胃肠型感冒诊断与临床评价专家共识》审稿会。