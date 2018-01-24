张先生今年38岁，身体健康，可几年前开始出现了谢顶。随着年龄增长，头顶的毛发越来越稀疏，到医院皮肤科一看，被诊断为“雄激素性脱发”。医生说，这是典型的男性型脱发，因雄激素过多引起，给他开了口服药物非那雄胺（1毫克/片）。

找到了脱发的原因，张先生很高兴，可拿到药一看，发现药名和家里老父亲用的治前列腺增生的药物名称一模一样，只是剂量略有差别。张先生纳了闷，脱发和前列腺增生的用药为何会一样呢？

药师给张先生解释说，雄激素性脱发，是健康男青年中常见的脱发类型，目前认为这种脱发的原因是雄激素严重影响了毛发的生长。其中一种叫做双氢睾酮（DHT）的雄激素非常重要，DHT 在血浆中水平升高时，可使头部毛囊萎缩，毛发生长期缩短，导致毛发脱落。DHT还可造成许多内分泌疾病，如前列腺癌、多毛症、寻常痤疮、良性前列腺增生等。所以说前列腺增生和雄激素性脱发虽然病变部位不同，但病变原因是相似的。

研究认为，睾酮是男性血液循环中主要的雄激素，它在一种被称为5α-还原酶的蛋白质作用下形成DHT。因此，治疗脱发，减少DHT的关键就在于抑制5α-还原酶的作用。非那雄胺就具有这种作用，最早被研发用于治疗良性前列腺增生，后来在临床试验中发现，患雄激素性脱发的病人服药后，光秃的头皮上长出了众多的毛发，这才发现它额外的作用，进而研发并生产出了专门用于雄激素性脱发的非那雄胺1毫克/片。

服用本药治疗脱发有以下注意事项：

1.治疗雄激素性脱发，对于41 岁以下的男性效果好，41 岁以上的男性效果差。

2.对早期轻到中度脱发效果好。

3.临床使用中，本药物不良反应较轻微，主要问题是影响性功能，大约1%的患者因此中断治疗。

4.本药主要在肝脏代谢，肝功能障碍患者禁用。

此外，治疗良性前列腺增生的非那雄胺所用的剂量为每日5毫克，远大于治疗脱发的剂量，患者切不可以直接服用该药来治疗脱发。（首都医科大学附属北京友谊医院药学部主管药师 程 晟）