你离脱发有多远？早期综合干预很重要

脱发疾病关系到个人形象、自信心和生活质量，已经成为大众和医疗关注的热点。随着生活质量的提高和工作压力的增大，当前我国脱发人群已不仅局限于中老年群体，也开始呈现出年轻化态势，越来越多的年轻人饱受“脱发”、“秃头”的困扰。遗传因素、免疫异常、精神压力过大等因素都会导致脱发，而脱发人群的植发需求也正在快速增长。中日友好医院毛发中心主任杨顶权表示，毛发疾病管理需要进行早期、长期、联合、规范和个体化的综合干预措施。

脱发趋于年轻化

随着社会节奏加快和生活压力的增加，在人口老龄化加剧后，一方面导致脱发人口数量的增加，同时也呈现出低龄化的趋势，雄激素性秃发的患者的低龄化趋势较为明显。我国有脱发患者3亿左右，其中雄秃1.3亿，斑秃700万以上，且目前没有根治的方法，需要患者通过养、种、护综合管理，达到稳定病情和部分改善的目的。

杨顶权教授表示，雄激素性秃发是男性最常见的脱发类型，特征是头顶毛囊微小化，表现为前发际线后移，头顶毛发稀少，最终形成秃顶，给患者的形象、自信心和生活质量带来重要影响。

何为病理性脱发？

生理性脱发包括自然脱发、季节性脱发、婴儿脱发、老年性脱发和产后脱发，而病理性脱发分为非瘢痕性脱发和瘢痕性脱发。

脱发是人类的一种正常的生理现象，但病理性脱发的症状有哪些？每个毛囊有3个周期，较长的生长期、约三周的退行期以及约三个月的休止期。杨顶权教授认为可以将脱发数量精确化和标准化，如每个月选定某个固定时间用盆洗发，如果盆内的头发不超过70根左右，连续六个月都保持在70根以内，并且对比6个月期间的中分头缝宽度没有较大程度的加宽，就是正常的头发，否则可能为病理性脱发。

脱发的治疗措施

杨顶权教授表示，脱发的治疗方法分为两种情况，第一种为药物治疗，第二种为非药物治疗。第三种为手术，治疗效果不佳的情况下采用的种植手术，但种植后仍需要后续的精心养护，重新进入养、种、护的一体化管理模式。

毛发移植及其适应症

毛发移植通过手术分离获取完整健康毛囊，或特殊器械将毛发和毛囊周围部分组织完整切取，脱离头皮原位，然后移植到需要部位。毛发种植其分为自体毛发移植和人工发种植，自体毛发移植理论上所有的健康毛囊均可以移植。毛发移植的原理为将供区健康毛囊移出，种植在受区健康皮肤，达到改善受区毛发密度、形状和皮肤功能的目的。

最佳毛发移植适应症包括毛发区稳定期疤痕修复、调整发际线，主要适应症包括雄秃、头顶加密、眉毛移植，其他适应症包括睫毛、胡须、胸毛和阴毛移植等。

专家简介

杨顶权，主任医师、教授、硕士生导师，中日友好医院毛发医联体负责人、毛发医学中心主任、皮肤与性病科副主任。兼任中国整形美容协会常务理事兼中医美容分会会长、中国整形美容协会毛发医学分会常务理事、中国整形美容协会抗衰老分会常务理事、中国皮肤性病学杂志常务编委、中华医学会皮肤性病学分会毛发学组委员、北京中西医结合学会皮肤病专业委员会副主任委员兼毛发学组组长。

擅长：主要从事中西医结合皮肤诊治、头皮健康管理、医学美容和皮肤外科，擅长毛发疾病、瘢痕疙瘩、痤疮、慢性湿疹、银屑病、皮肤肿瘤等损容性皮肤病的临床及科研工作。

出诊时间：周一上午：西区特需门诊；周一下午：西区皮外门诊；周二下午：本部专家门诊；周三上午：西区特需门诊；周三下午：西区瘢痕门诊；周四上午：西区特需门诊；周四下午：西区美容门诊。