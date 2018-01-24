最新的《中国心血管报告》指出，我国心脑血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段，推算现有患者2.9亿，其中脑卒中1300万、冠心病1100万、高血压2.7亿。心脑血管疾病的病理生理基础为供应局部脏器的血管病变，可以表现为内皮功能障碍、动脉粥样硬化、斑块破裂等，最终导致心脑血管事件的发生。血管病变的早期检测和血管功能的早期维护因而显得非常重要。

人体全身的脉管系统包括无数根血管，哪根血管容易出现病变或堵塞呢？从体检报告中不难发现这个问题的答案。常规的体检项目中多含有颈动脉超声检查，结果常提示动脉粥样硬化斑块的存在。位于人体颈部左右两侧的颈动脉（分支为颈内动脉和颈外动脉），因其独特的解剖学结构和较快的局部血流速度，非常容易形成局部的内膜受损，使得血中脂质成分浸入内膜下，形成粥样硬化斑块。

颈动脉尤其是颈内动脉系统斑块形成后，会导致局部血流动力学的改变，进一步损坏血管功能。斑块逐渐扩大后，可造成颈动脉管腔狭窄，诱发脑血管事件的发生。更危险的是，如果斑块不稳定，出现局部破裂，会造成颈动脉远端血液供应减少，导致脑梗的发生。

尽管颈动脉容易形成斑块并引发严重后果，采取正确的预防措施则可避免疾病发生。最重要的是改变生活方式，戒烟、少食油腻、适当运动，都能改善局部动脉功能。还要积极控制危险因素，比如将血压、血糖、血脂、体重等指标保持在正常范围。最后，要定期复查颈动脉超声及动脉功能。颈动脉超声可以了解局部颈动脉内、中膜的厚度以及斑块形态；动脉功能检查可以了解局部动脉的弹性状态和僵硬程度。因为斑块都是附着在血管壁内的，局部动脉功能的好坏不仅会对斑块的稳定性产生重要影响，也会为后期治疗提供重要的参考价值。

总之，脆弱的颈动脉需要我们的悉心呵护。颈动脉斑块无小事，一旦发现斑块存在，就要及时完善相关检查，明确局部病变的性质，这样才能采取相应的治疗措施，避免病变进一步发展。（北京大学首钢医院血管医学中心主任 王宏宇）