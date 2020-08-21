突然肢体麻木、口齿不清 警惕“小中风”发作

老年人突然出现“一过性”单侧肢体无力或麻木，或说话不利索，头晕、视物模糊等异常表现，但持续时间约一小时内就缓解了，有人称为“小中风”，医学上叫做短暂性脑缺血发作。广州中医药大学第一附属医院脑病科吴智兵主任医师提醒，老人对于“小中风”要重视，虽可能是“大中风”的前兆，但也不用过于恐慌，老年人大多都有不同程度的脑梗塞病灶。

有些“小中风”可能无症状

吴智兵介绍，老年人都有不同程度的动脉粥样硬化，这些斑块不稳定的话容易脱落成为栓子，随血流到远端堵塞了脑部的小血管，但是栓子可能很快就溶掉了，或是周围的其他血管很快就代偿了，症状随后就消失了，这样就引起一次短暂性脑缺血发作。有时脑血管痉挛或血流动力不足，也可能引起短暂性脑缺血发作。老人会突然出现口齿不清、说话模糊、身体局部麻痹、某个肢体无力、失去平衡力、眼睛黑蒙等等。这些症状可维持几分钟至数小时，一般不超过24小时。

有些人平时没有感觉到上述“中风”症状，但做脑部的CT或磁共振时发现有梗塞灶，才知道曾经脑梗过。吴智兵介绍，“中风”刚发生时做CT检查未必能看到病灶，一般要大概1天后才能看到，磁共振检查会更敏感些，能更早发现。

小中风后可做这些检查

小中风的症状可能转瞬即逝，发作时间可能极短，很多人都不以为然，不会予以重视，认为症状消失了就好了，却不知小中风是大中风（明显的脑梗塞）的预警。有数据显示，小中风发生后，50%患者3-5年之内至少发生一次大中风。

吴智兵提醒，老人对小中风要重视，但也不用特别恐慌，不要脑部查出有梗塞灶就惶惶不可终日。其实70岁以上老人如果做脑的CT或磁共振，大多能发现有不同程度的梗塞灶。就算没有明显梗塞灶，老年人的脑血管成像上看上去也不会像年轻人的脑血管那样“枝繁叶茂”。

那么发生过小中风后该怎么办？吴智兵介绍，不管症状好了还是没好，也不管好得快还是慢，都要赶快去医院进一步诊治，查找原因和危险因素，才能有针对性地进行治疗和预防。

可以去做颈动脉彩超检查颈动脉粥样硬化、管腔狭窄及斑块情况；可以做磁共振或CT成像检查，发现有无局部的缺血病灶以及脑血管的状态。另外可以检查、评估有无脑梗塞的高危因素，比如高血压、糖尿病、缺血性心脏病、高血脂、房颤、吸烟、超重、饮酒、少运动等。

检查评估完后就可针对性地进行生活方式干预、药物治疗。有动脉粥样斑块的则进行药物治疗稳定斑块。哪怕血脂不高也要进行降血脂治疗，有助于斑块缩小；若动脉狭窄程度严重，可考虑进行介入治疗。但在脑血管中放支架要经过严格、慎重的评估。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞 锁卓琪）