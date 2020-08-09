脑血管超声能查什么病

天津读者刘女士问：我妈妈今年70岁，最近总是头晕，看东西模糊，说话也太不清楚、流口水，医生建议先做下脑血管超声。这是一种什么检查？做之前该注意什么？

首都医科大学附属北京安贞医院神经介入科主任医师杨新健、主治医师何晓芬解答：根据刘女士对患者症状的描述，初步可诊断为缺血性脑血管病，一般需要先进行头部CT平扫，检查是否有外脑出血。

缺血性脑血管病多表现为一侧肢体无力或麻木、言语困难或说话不清楚、口角歪斜、流涎、视物不清、头晕、走路不稳、记忆力减退等。该病包括缺血性脑卒中（又称脑梗）和短暂性脑缺血发作。缺血性脑卒中是各种原因引起的脑部血液供应障碍，可造成脑组织不可逆的损害，临床症状多持续24小时不缓解。出现上述症状，应尽快就医，以挽救缺血的脑组织。短暂性脑缺血发作是短暂性脑或视网膜局部供血障碍所致，临床症状多是短暂性的，多在1小时内缓解，通常不会超过24小时，且不留损害。

脑部的血流由颈内动脉和椎基底动脉两个系统供应。对于缺血性脑血管病，医生需要明确具体哪根动脉是责任血管。所以，除了根据患者的症状以及查体初步判断外，还需要做相关检查辅助诊断。刘女士所说的脑血管超声是个统称，具体包括颈动脉椎动脉彩超和经颅多普勒检查，多用于已超过急性溶栓及血管内治疗时间窗的缺血性脑血管病患者，以及高风险患者的脑血管评估。通过这两项无创检查，基本可以初步评估脑供血动脉的整体情况。颈动脉椎动脉彩超主要是明确供应脑组织的颅外动脉的情况，看有无动脉粥样硬化斑块，以及斑块性质是“稳定的”还是“不稳定的”。不稳定斑块更易导致缺血性脑血管病的发生，需要进一步强化药物治疗。还可以明确斑块是否造成了血管管腔狭窄，以及血流动力学的改变。

经颅多普勒，简称TCD，俗称脑超，是通过检查脑内动脉的血流情况，初筛有无颅内动脉狭窄以及各动脉之间的代偿情况。TCD还可以通过“微栓子监测”探讨缺血性脑卒中的分型、预测缺血事件的发生、评价治疗效果及判断预后等。对于一些原因不明的缺血性脑血管患者，还可以通过“发泡实验”来初筛有无心脏右向左分流，有利于进一步诊治。如果这两项脑血管超声检查发现存在颅外或颅内动脉严重狭窄，需要进一步检查评估，必要时进行介入或外科治疗。由于超声检查方便无创，也常用来对血管介入或外科治疗患者进行围手术期检查及术后定期复查。

动脉粥样硬化是缺血性脑血管病的主要病因，存在动脉粥样硬化危险因素的患者都建议做脑血管超声。动脉粥样硬化可累及全身动脉，因此如果合并其他部位缺血性血管病的患者，也应进行筛查。做该类检查无需空腹，但建议尽量穿衣领较低的衣物，便于医生对颈部血管做检查。▲