农历十二月初八，民间流传着吃“腊八粥”的风俗。腊八粥是一种在腊八节由多种食材熬制的粥，用料多种多样，没有定规，也叫做七宝五味粥。吃腊八粥，用以庆祝丰收，一直流传至今。

■ 营养价值高

世人钟情腊八粥，食俗之外，也确有科学道理。上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院营养科副主任马莉介绍，清代营养学家曹燕山撰写的《粥谱》中详尽、清楚地描述了腊八粥的健身营养功能，称之为“食疗”佳品，易于吸收，有和胃、补脾、养心、清肺、益肾、利肝、消渴、明目、通便、安神的作用。

从现代营养学角度看，腊八粥也具有许多益处：腊八粥原料品种多，有助于实现主食多样化；腊八粥增加全谷类、杂豆类食物（富含膳食纤维、维生素、矿物质）摄入，有预防高血脂、高血压、心血管疾病功效；制备腊八粥方便灵活，适用于不同人群，人们可根据自身情况选择不同原料，“定制”专属自己的腊八粥。

■ 食材选用多

上海中医药大学附属龙华医院临床营养科蔡骏主任医师指出，腊八粥卓著养生效用的根基是食材的选用、搭配和配比。各种粗粮、豆类、坚果、水果干等都可以入粥，轻轻松松就实现了主食的多样化，取长补短，使摄入的营养素全面均衡。腊八粥的主要原料为谷类，推荐粳米、糯米和薏米。豆类是腊八粥的配料，常用的有黄豆和赤小豆。花生和核桃是腊八粥中不可缺少的原料。桂圆肉、大红枣、枸杞子等果仁也有食疗作用。

■ 五色入五脏

食疗养生学认为“五色入五脏”，只有多种颜色的食物，才能全面地滋养机体的各个系统。小米、燕麦、花生、土豆为食材的黄色腊八粥有健脾胃的功效。黑米、黑豆、黑芝麻，还有核桃、栗子、山药、黑花生等食材煮成的黑色腊八粥，有补肝肾的作用。把红豆、红枣、枸杞、桂圆加入，一碗红红火火的腊八粥具有改善气血不足的效用。

■ 食用有宜忌

马莉医生提醒糖尿病患者，不管腊八粥怎样做，都要谨记总量控制，血糖生成指数再低，超量食用同样不利于血糖控制。淀粉含量高的大米和糯米尽量不放，代之以荞麦米、燕麦米、薏米，再从红豆、绿豆、黑豆、芸豆、小米、紫米、莲子、核桃仁、山药、杏仁中挑几样就可以了。在消化不良者的腊八粥里，少放相对难消化、易产气的豆类，如黄豆、黑豆等，建议放入糯米、糙米、小米。蔡骏医生特别指出，腊八粥体积大，质地浓稠，能给胃带来饱腹感，而它的能量比大米饭、白馒头低，适合减肥人群。

在寒冬，喝一碗热腾腾的腊八粥，收获的不光是幸福，还有妥妥的健康！