嚼薄荷糖加重口臭 加速牙齿磨损

口臭既让他人讨厌，又令自己尴尬。在英国，薄荷逐渐成为除口臭的一种流行方式，多达1/5的人经常用它祛除口臭。然而，最新研究发现，这种做法反而加重口臭。英国牙科专家詹姆斯·布坎南表示，其关键原因是，口香糖中的糖不仅加速牙齿腐蚀和磨损，而且使口气更难闻。

英国人口统计调查机构对2000人的口腔卫生习惯进行调查发现，只有52%的人每天刷牙两次，口腔中残留的食物残渣、牙菌斑是导致口臭的常见原因。其他还包括：

不良口腔卫生习惯。牙齿表面、齿间、舌头和牙龈上的细菌既会导致难闻气味，又会导致牙龈疾病和龋齿。

某些食品和饮料。大蒜、洋葱和香料等味道浓郁的食物，以及咖啡和酒等气味浓烈的饮料都会导致呼气有异味。但其导致的口臭是暂时性的，及时刷牙才能有效改善。

吸烟。吸烟不但导致烟臭和牙垢、刺激牙龈、降低味觉，还会加重牙病，也是口臭的另一大主因。

节食过猛。剧烈节食、禁食或很少吃碳水化合物也会导致口臭。这些情况增加脂肪分解，产生更多酮类物质，进入呼吸系统导致口臭。

某些药物。心绞痛药物、某些化疗药物和吩噻嗪类镇静药可能会导致口臭。这种情况不妨与医生商量，换一种药。

某些疾病。口干症、胃幽门螺旋杆菌感染、胃食管反流、糖尿病，以及支气管扩张、支气管炎、扁桃体炎和鼻窦炎等都可能导致口臭。

布坎南建议，为了有效防止口臭，尽量不要吃薄荷糖，可以嚼无糖（木糖醇）口香糖，常喝酸奶、吃苹果等水果。 （陈 希）