磨牙不可小视 科学预防早治疗

有人会在睡觉时发出“咯吱咯吱”的磨牙声。您知道吗？磨牙并非小事，若不及时干预治疗，时间长了，牙齿的咀嚼面就会磨损或破裂。那么，导致磨牙的原因有哪些？如何预防磨牙？

磨牙症是指人在无意识时，上下牙齿磨动或紧咬的行为，由于绝大多数发生在夜间睡眠时，所以又叫“夜磨牙症”。

导致磨牙的原因有哪些？

1.工作、学习太过紧张、疲劳，情绪焦虑抑郁。

2.身体缺钙，引起神经功能紊乱，可能导致磨牙。

3.牙齿咬合不好，也可能会引起磨牙。

4.一些小孩在睡前玩得比较兴奋，心情难以平静，睡着后也可能出现磨牙情况。

5.与寄生虫有关的胃肠功能紊乱、儿童营养缺乏症、过敏反应或内分泌紊乱也是磨牙症的发病因素之一。

磨牙的危害有哪些？

1.磨损牙齿，对颞下颌关节有影响。长期磨牙，过大的咬合力量传导到颞下颌关节，导致张嘴、闭嘴时关节“咔咔”弹响、关节疼痛等不适症状。

2.容易导致牙齿的某个部分产生裂痕，使得牙齿突然断裂。

3.破坏牙周组织，易导致牙周炎、牙龈炎等。

4.上下牙齿交错缺失，牙齿咬合紊乱。

5.由于脸部周围肌肉紧张，易引发肩周炎、头痛、眼睛痛等。

偶尔磨牙对健康并无碍，但长期磨牙或每次入睡后磨牙时间过长，将损害人们健康。那么，我们如何预防磨牙？

1.白天常微微张开口腔或做脸颊热敷，试着放松下巴部位的肌肉。

2.少嚼口香糖，不咬香烟、铅笔等。

3.如果磨牙是因压力引起，可以通过运动、深呼吸或做瑜伽来放松身心，舒缓压力。

4.注意饮食卫生，多吃蔬果，补充维生素。