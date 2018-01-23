血脂高了，一定要吃药吗？4个指标带你了解血脂

《中国成人血脂异常防治指南（2016年修订版）》显示，中国成人血脂异常总体患病率高达40.4%。也就是说，每10个成年人，就有4个人血脂异常。近20年以来，我国人群血脂水平大幅提升，城乡差异逐渐减小，目前，全国血脂异常者已达到1.60亿例。血脂出现问题会有哪些危害？我们在日常生活中应该如何注意自己的血脂状况呢？为此，我们采访了武警山西总队医院内分泌科主任阚卫军，请她带我们了解一下有关血脂的那些事。

A、4个指标带你了解血脂

“血脂水平和动脉粥样硬化性疾病密切相关，血脂水平异常是动脉粥样硬化发生、发展的必要条件，也是导致心脑血管疾病的主要原因。”阚卫军说。

检查血脂的方法是抽血检查。那抽血查血脂的指标是哪些呢？不同的医院检查项目不完全相同，但是一般有4个必测项目，有总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）。

其中，低密度脂蛋白胆固醇是“坏”的胆固醇，它的水平也会随着年龄的增加有所升高，它的升高危害比较大，会在血管里形成斑块，并不断增大，引起心绞痛、心肌缺血、心肌梗死等疾病。高密度脂蛋白胆固醇是“好”的胆固醇，它的增高，可以将胆固醇清除体外，从而预防冠状动脉硬化的发生。

阚卫军表示，相对而言，血液中，甘油三酯、低密度脂蛋白和总胆固醇水平越高越不好，高密度脂蛋白过低也不好。除了高密度脂蛋白胆固醇以外，其他三项的指标，都要尽量低一些。

B、高血脂危险的血管炸弹

“现在血脂异常的情况出现了年轻化的趋势，年纪轻轻的，血管硬化速度很快，然后就患上了心脑血管疾病。”阚卫军说。

那为什么有的人年纪大了但是他的血管依旧健康，而有的人在年纪轻轻就患上了心脑血管疾病呢？阚卫军解释，那是因为和血脂水平有很大的关系。血脂的组成成分，会不断进入到有小损伤的血管内膜下，形成脂质斑块。这些斑块就好比是河流里面的沙子，斑块多，血液黏稠，这就好比是一条浑浊的河流，沙石积淀，长年累月就堵住了河流。血管被堵住，于是心梗、脑梗，以及肠系膜动脉梗塞导致的肠坏死，下肢动脉栓塞导致的下肢坏死等就出现了，严重的会危及生命。

高血脂就像是一颗危险的血管炸弹。阚卫军说，以下几种人应该重视自己的血脂健康——

A、已有冠心病、脑血管病或周围血管病者；

B、有高血压、糖尿病、肥胖、吸烟者；

C、有冠心病或动脉粥样硬化病家族史者，尤其是直系亲属中有早发冠心病或其他动脉粥样硬化性疾病者；

D、家族性高脂血症者。

“我们建议35周岁以上的人每年做一次血脂检查，因为你高血脂的症状是不明显的，因此我们要通过验血来检查你血脂状况。”阚卫军说。

C、降血脂，应该怎么做？

血脂高了，一定要吃药吗？阚卫军提醒大家，由于每个人血脂状况是不一样的，因此不可盲目用药，一定要在医生的指导下按医嘱用药。而且如果是高血脂合并其他慢性病，如糖尿病、高血压等情况，更应该请专业的医生开药，并且定期复查血脂，根据具体血脂水平用药。而且阚卫军还特别提醒：盲目进补不可取，而且不要轻信来路不明的“土方子”，谨慎为妙！

那么我们在日常生活中该怎么降血脂呢？血脂异常与饮食和生活方式有密切关系，所以饮食治疗和改善生活方式是血脂异常治疗的基础措施。

具体来说就是：

1、调节饮食结构。调节饮食结构需要限制摄入富含脂肪、胆固醇的食物，选用低脂食物，增加摄入水果、蔬菜、面包和谷类食物。具有降血脂功能的食物有大蒜（每天早晨空腹吃糖蒜一到两个）、生姜、茄子、山楂、黑木耳等。而含高胆固醇的食物如：动物内脏、蛋黄等还是需要控制。

2、改善生活方式。减肥、戒烟、控制酒精摄入、增加有氧运动。

3、保持愉悦平稳的心情。避免过度紧张。情绪紧张、过度兴奋，都可以引起血中胆固醇及甘油三酯含量增高。