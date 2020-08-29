国家卫生健康委卫生发展研究中心专家张毓辉：重视血脂异常管理，优化心脑血管疾病卫生筹资与防控

过去30年，心脑血管疾病已成为我国国民重大健康问题，发病率持续上升。随着人口老龄化和不健康生活方式的加剧，未来疾病负担还将持续增加，成为健康中国建设的最主要障碍之一。加强心脑血管疾病防治工作刻不容缓，对疾病治疗费用趋势及应对策略的分析将为更好地开展防控提供决策支持与依据。

“在目前我国居民的医疗花费中，心脑血管疾病治疗费用的占比最高。” 来自国家卫生健康委卫生发展研究中心（以下简称“中心”）的张毓辉副主任总结，我国居民心脑血管疾病医疗费用呈现出规模大、占比高、增速快的特点。根据中心最新开展的心脑血管疾病费用核算结果，近年来我国居民心脑血管疾病治疗费用以年均接近10%的速度增长，到2018年整体规模已接近6,000亿元，占总治疗费用的17%，超越呼吸系统疾病、肿瘤等疾病，在所有疾病中排名首位。

“如果不能采取有效措施扭转目前费用快速增长的局面，预计到2030年我国居民心脑血管疾病治疗费用可能高达2.9万亿元，占全部医疗花费的33%，同时将会消耗掉约30%的医保资金。所以面向未来去看，这一疾病费用的防控形势非常严峻。”张毓辉进一步解释，老年人口是心脑血管疾病的高发人群，数据显示，2018年占我国人口总数约12%的65岁以上老年人，其心脑血管疾病治疗费用占比高达54%。

从细分病种来看，动脉粥样硬化性心脑血管疾病费用在心脑血管疾病费用中占比近30%，是疾病防控的重中之重。“动脉粥样硬化性心脑血管疾病与血脂水平直接相关”张毓辉说，“有效控制血脂是心脑血管疾病预防的关键，能大幅度降低患病率。”

但是，国民对血脂管理的认识水平和重视程度仍然有待提高。张毓辉列举了一组数据来直观说明这一问题，“有调查显示我国18岁以上人群中血脂异常患者高达40%，但2010年全国慢性肾病调查（CNSCKD）项目发现，这一年龄段人群的血脂异常知晓率只有31.0%,治疗率只有19.5%。”如果可以有效地将血脂降到临床合理水平，后续可以节省相当比重的心脑血管疾病治疗费用。中心开展的卫生经济分析显示，如果有效控制血脂异常这一心脑血管主要危险因素，到2030年可节省3700多亿元后续的严重疾病花费，并省下1,000多亿元医保资金。

“实现健康老龄化的过程中，减轻老年人心脑血管疾病负担和医疗费用负担是我们国家正在着力解决的问题，是实现健康中国战略的重要一环。”张毓辉说，“要降低负担，从根本上要让患者少得病，少花钱。少得病要通过疾病的健康教育和动员，维护好老年人的身体健康，减少疾病或疾病的严重程度，减少花费。少花钱则是要考虑通过医疗保障制度，让老百姓减少医疗经济负担，同时通过消除经济障碍，获得更多有效的、可负担的治疗药物。”

张毓辉总结道：“我们需要思考如何针对心脑血管疾病的特点，充分地发挥医保等各方面的政策功能，通过医疗服务行为的激励、卫生筹资的优化，施行有针对性的报销政策等措施，解决现有的门诊自付比例过高、基层机构资源利用不充分、防控服务积极性不高等问题，并使患者更有意愿加强心脑血管疾病预防与治疗，减轻整体费用负担。”

作为心脑血管疾病防控的重要一环，控制血脂要不断探索更精准、有效的方式，“未来要按国家要求建立优质高效的服务体系，包括引入更多高质量的创新药品，并纳入医保目录，更好地解决老百姓的健康问题。”张毓辉说。未来，需要探索更明确的政策和更有效的政策保障，在不断摸索中前进，力求让老百姓享受到更加优质、高效的卫生健康服务。