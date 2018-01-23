冬天喝白萝卜牛腩汤 理气消食暖身

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：理气、消食、暖身

推荐人群：喜欢喝牛肉汤但容易消化不良的人群

材料：白萝卜1000克，牛坑腩300克，陈皮1小角，生姜数片（3~4人量）。

制作方法：白萝卜洗净去皮切块；牛坑腩洗净、切块、汆水，再用生姜爆炒一下。将白萝卜、牛坑腩、陈皮放入汤煲中，加水2500毫升，煮2.5个小时，加盐调味即可。

特色点评：牛腩可分为坑腩、白腩等，如果要煲汤建议选择坑腩，如果要焖牛腩煲建议选择白腩。因为坑腩瘦肉多，煲起汤来味道鲜，而白腩则是筋比较多，肉更滑。其实想要牛腩汤的肉质软烂，也不用煲很久，大概2~3个小时就足够了。中间停火两三次，牛腩会更软烂。

秋冬季节进食过多牛羊肉后，肠胃容易吃不消，影响食欲。搭配白萝卜煲汤是不错的选择，它既是冬天的时令蔬菜，又能理气消食，再往汤中添加一小块陈皮，味道更香，也有助于消化。