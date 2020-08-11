过了立秋，全国大部分地区仍是暑热模式，让人心烦气躁。推荐常喝一款八宝茶，一般人群都可饮用。

具体为：西洋参10克，鸡蛋花、水翁花、茉莉花、金银花、莲子心各5克，广陈皮3克，绿茶10克。所有食材快速清洗干净，置于砂锅或养生壶内，加入清水1.5升，浸泡30分后，用大火煮沸，改用小火熬30分钟，倒出代茶饮。

本茶食材中，西洋参味甘、微苦，性凉，善于补气养阴、清热生津；鸡蛋花味甘、微苦，性凉，能清热、利湿、解暑；水翁花味苦、甘，性凉，长于清热解毒、祛暑生津、消滞利湿；金银花味甘性寒，善于清热解毒、疏散风热；茉莉花味辛、微甘，性温，善理气止痛、避秽开郁；莲子心味苦性寒，擅长清心安神、交通心肾、涩精止血；广陈皮味苦、辛，性温，能健脾理气、燥湿化痰；绿茶清利头目、除烦止渴、消食化滞、化痰、利尿、解毒。

诸物合烹，茶性清凉，清补兼备，既能清热解暑、清心除烦、利湿解毒、开胃消食、避秽开郁，又能补气健脾、养阴生津、交通心肾，最适合天热时饮用。▲