第522期：冰箱不是保险箱，食物超期储存危害大

冰箱家家都有，储存的食物也多种多样，蔬菜瓜果、剩饭剩菜、生鲜海产、肉蛋奶类等都是常客。在平日使用冰箱的时候，很多人都把冰箱当成了保险箱，一股脑的把这些食材放进去就认为一切OK，即能保证食材的新鲜，又能保存食材的营养，一切真的是这样吗？

小于老师在讲清这件事前，先为大家科普一下常见的食材最容易感染什么样的细菌，以及感染之后的症状：

1、牛奶最容易感染李氏特氏菌，会有发烧、怕冷、头痛的症状。

2、生猪肉容易感染耶尔森氏菌，会有急性胃肠炎、小肠结肠炎，甚至阑尾炎、败血病等，被称为“冰箱肠炎”。

3、蔬菜水果容易感染志贺氏菌，也是最常见的肠道传染病之一，会有发热、腹痛、水样便的现象。

4、鸡蛋、肉类一类的农产品容易感染沙门氏菌，一般会经过消化道传播，容易有伤寒、副伤寒、食物中毒、败血病等。

5、肉类、奶类、蛋类、鱼类容易感染金黄色葡萄球菌，会出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等肠胃炎类症状。

6、海产品还会容易感染副溶血性弧菌，这种情况下发病很快，还会有发热、腹痛等肠道问题，腹泻也是呈水样便，容易造成脱水。

家里的冰箱，在某些情况下的确可以起到延长食物保质期的作用，但是，冰箱让食物的保质期延长并不是将食物的细菌也杀灭，只是通过低温的形式抑制了部分有害菌的繁殖。例如，我们把冷藏室设置在4℃，冷冻室设置在-18℃。但并不是所有的细菌都会在这两种温度下得到抑制，一直存放也是做不到的，尤其是在冷藏室。

冰箱食材存放时间

冷藏室：鸡蛋最多30天；巴氏奶48小时之内，开封后当天引用，酸奶14天；普通的饭菜和糖粥最多2天；绿叶蔬菜3天左右，根茎类瓜茄类7天；排酸肉类24小时，最好在0℃储存；酱料90天左右；

冷冻室：鱼类、肉类都尽量在3个月内吃完；虾类贝壳类2个月内吃完；其他的冻品尽量在2个月内吃完。

因此，冰箱并不是保险箱，只有科学合理的使用，才能让它为我们的健康保驾护航。【往期精彩内容回顾】

作者介绍：于良，中国营养师联盟执行秘书长，全国十大金牌营养讲师，人民网《人民健康营养“识”堂》专栏作者，第十六届北京市青年学术演讲比赛优秀奖，北京营养师协会首届青年学术演讲比赛二等奖，中央人民广播电台《三言良语·说营养》主播，喜马拉雅FM签约主播，中国药科大学、南京中医药大学特邀讲师，《健康时报》《中国食品报》《中国中医药报》撰稿人。

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