备好家庭小药箱记住四个小妙招

一般说来，家庭药箱既要保证紧急用药，又要确保用药安全，还要减少药品浪费，所以正确的储存方法格外重要。如果保存不当，误服失效药品也会产生很多不良后果。因此，一定要注意定期整理小药箱，保证药品质量，在真正需要时让它发挥功效。除了注意经常清理小药箱，及时处理过期、霉变、包装破损以及标签不全的药品，确保安全、合理用药外，以下几个正确保存药品的小妙招供大家参考。

1.按说明书保存药品 购买药品时，请先查看药品标签和保质期，仔细阅读说明书，按照说明书上储存条件保存药品。药品保存温度是有一定要求的：“常温”是指是10℃～30℃；“阴凉处”是指不超过20℃；“阴暗处”是指遮光并温度不超过20℃；“冷处”是指2℃～10℃。特别需要注意的是，夏季绝对禁止将药品存放在车内、阳台等高热环境中；冬季禁止保存温度过低，以免使药品冷冻从而影响质量。需冰箱冷藏的药品，要按照药品说明书有效储存。如常用的胰岛素注射液，一定注意储存温度，严禁冷冻。一旦冷冻，可导致蛋白质变性，使药品失效。建议使用胰岛素前，先将其放置于室温环境中；正在使用的胰岛素，需要在常温阴凉处存放，存放时务必将针头拔下，并将取下的一次性针头妥善处理；使用期间的药品无须再次放入冷藏室。

2.保留药品外包装 外包装相似且药物作用不同的药品，在储存时可在包装上标注清楚。购买的瓶、袋、盒等原装药品，最好保留原标签；非原装药品，外包装应标明药品的名称、用法、用量、药的作用和慎用、禁忌证等注意事项。

3.保存外用药有讲究 外用酊水油膏应密闭保存，避免液体挥发，药品失效。外用栓剂药品如出现软化现象，应放入冰箱冷藏后再次使用。外用药品可用彩笔标注。消毒、杀虫、驱虫药品不能与内服药品存放在一起，以免误食中毒。

4.远离儿童 家庭小药箱在保管时，要存放在相对固定且儿童不易拿到的地方。