从“风湿”说到“关节炎”

说起关节炎，人们马上就会联想到“风湿”这两个字。可要问究竟什么是风湿，恐怕大部分人又无法清楚明白地回答。

漫谈“风湿”从何来

作为医学用词，两千年前的《黄帝内经》就有：“风、寒、湿三气杂至，合而为痺。”而将“风湿”二字作为一个专用名词，则是最早见于汉代张仲景所著的《金匮要略》一书。在中医学里，风湿主要指人体肌表、经络因感受风、寒、湿、热等引起的以肢体关节及肌肉酸痛、麻木、重着、屈伸不利，甚或关节肿大灼热等为主症的一类病证。

西方最早出现的“rheuma”一词，见于公元前4世纪的《希波克拉底文集》，此词源于古希腊语，含有“流动”的意思，泛指部位不定的疼痛，后来主要指关节及其周围疼痛的病证。

在西医传入中国时，翻译家从症状相似的角度，把rheumatism一词译为“风湿病”。现在，狭义的风湿病特指风湿性关节炎，又称风湿热，它是由链球菌感染引起的，主要累及关节和心脏；广义的风湿病，是风湿性疾病的简称，即因感染、代谢、退化、内分泌因素、免疫原因、地理环境及遗传因素等，影响到骨、关节及其周围软组织这类疾病的总称。按美国风湿病协会列出的含义，它包括10大类一百多个病种。

几种常见的关节炎

关节炎恐怕是最常见的疾病了，尤其中老年人，患腰酸腿疼、关节酸软麻木的不少。这些人大都觉得，是气候潮湿炎热，导致的风湿病，那不就是“风湿性关节炎”么？

其实不然。关节炎的名目可不少，除风湿性关节炎外，还有骨性关节炎（退化性关节炎）、类风湿性关节炎、败血性关节炎（细菌性关节炎）、痛风性关节炎、幼年特发性关节炎、强直性脊柱炎等很多种。

那“风湿性关节炎”是什么呢？它是一种常见的急性或慢性结缔组织炎症，又叫作“风湿热”。这种病起病急，多见于青少年，主要表现是关节红、肿、热、痛明显，不能活动。发病的部位常常是膝、髋、踝等下肢大关节，其次是肩、肘、腕关节，手足的小关节比较少见。这种关节炎疼痛游走不定，一会儿这个关节痛，过段时间那个关节又痛，但痛的时间不长，几天就消退了，别的地方又痛。风湿性关节炎可引起风湿性心脏病，并有发热、皮下结节和皮疹等表现。这种病一般经过治疗会痊愈并且很少复发，但有的患者可能留下心脏的病变。

由此我们知道，一般中老年人常见的关节酸软、疼痛、肿胀、麻木等，多数不是西医所说的“风湿性关节炎”。是什么呢？其实就是“骨性关节炎”，又叫作退化性关节炎，是人慢慢上了年纪，身体功能逐渐衰退，关节出现的退行性变化。

除上述两种，类风湿性关节炎和痛风性关节炎也是比较多见的关节疾病。类风湿性关节炎是人自体免疫引发的关节炎，常在手、足的小关节对称性发作，进行性加重且没有办法根治。痛风则是和嘌呤代谢紊乱，或尿酸排泄减少所致的高尿酸血症相关，发作时往往有难以忍受的疼痛。

这几种常见的关节炎除症状有区别外，在发病年龄和性别方面也可有一些不同。风湿性关节炎以青少年患者居多；痛风性关节炎以男性患者为多，可占到患者总数的95%左右；骨性关节炎与类风湿性关节炎则都是以中老年患者为主，其中类风湿性关节炎又以女性为多，是男性的2~3倍。

做好保养防骨性关节炎

骨性关节炎（退化性关节炎）本身是一个不可逆转的过程，光靠医药并不能完全解决问题，自身保养预防至关重要。

预防退化性骨关节炎，应该尽早开始，从幼年时期合理的营养，终身保持适度合理的运动，到防止急慢性机械性的损伤，保持适当的体重，都非常重要。

人体软骨的磨损从20岁以后就一点一点地加深，往往年轻时不经意的一些举动，到老了才看出它的危害。比如过度的、不科学的运动，容易造成软骨撕裂，到年老气血衰退时，退化性骨关节炎早早就会来报到。又比如胡吃海喝造成肥胖，使双腿负荷加重，膝盖等关节就容易出问题。所以首要的一点，是要让更多的人了解这方面的知识，早早保护关节，提防退化性骨关节炎。

对于中老年人来说，有哪些方面要注意呢？

首先，平日要避免长时间站立和长距离行走，并选择适当的运动。像长跑、“每天走五万步”、多次上下楼梯或下蹲等锻炼方法，对年长不是训练有素的人来说并不可取，因为它们都会增加关节的负担，加速关节磨损。

适当的体育锻炼能防止骨质疏松，加强肌肉、肌腱和韧带，有助于保护关节；过量和不恰当的运动则会对关节造成危害。

对退化性骨关节炎患者来说，骑车、游泳都是不错的选择，老年人也可以选择床上体操和拍打、揉捏等保健方式。

其次，要避免碰撞、摔倒等造成机械性损伤，还有感染、代谢异常、骨质疏松等原发病。万一不幸罹患，也要及时和妥善治疗，避免造成后遗症。生活中尤其要注意关节的保暖，因为受凉是诱发关节炎的首要因素。

不光是冬季易受凉，夏季冷气开得过大、晚上贪凉、长期对着风口吹、淋雨等等，都是会令人受寒的。另外，环境潮湿、常赤脚踩在水里，也对关节不利。

注意营养的平衡，避免缺钙也很重要。适当的户外活动，多见阳光补充维生素D来促进钙的吸收，也不可忽视。