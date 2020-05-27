痛风患者的日常生活指导

痛风是因血尿酸水平过高导致尿酸结晶沉积在关节内而引发的一种疾病，沉积的结晶导致关节内和关节周围出现疼痛性炎症发作。

痛风可见于世界各地，受地域、民族、饮食习惯等影响，发病率有一定差别。目前我国痛风的患病率为1％～3％，随着平均寿命的延长、饮食及生活方式的改变，这一数据呈逐年上升趋势。

我国痛风患者平均年龄为48.28岁（男性47.95岁，女性53.14岁），逐步趋年轻化，男女比例为15∶1，超过50％的痛风患者为超重或肥胖。但痛风在各个年龄段均可发病，是一种需要长期管理的疾病。

2020年5月29日（周五）10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请北京协和医院风湿免疫科主任、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任 曾小峰进行视频直播，为痛风患者的日常生活进行全面有效的指导。

专家介绍：

曾小峰，“十三五”国家重点研发计划项目首席科学家、北京市政协委员、北京协和医院风湿免疫科主任、博士生/博士后导师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任。

亚太风湿病学会联盟（APLAR）副主席、中国医师协会常务理事及风湿免疫科医师分会会长、中华医学会风湿病学分会第九、十届主任委员、中国免疫学会临床免疫学分会副主任委员、中国康复医学会骨与关节及风湿病分会候任主任委员、海峡两岸医药交流协会常务理事、北京医学会常务理事、中国系统性红斑狼疮研究协作组（CSTAR）和国家风湿病数据中心（CRDC）负责人、EUSTAR（EULAR Scleroderma Trials and Research，EUSTAR）中国中心负责人、中华医学科技奖评审委员会委员、第18届APLAR大会主席、第10届欧洲狼疮大会科学委员会委员、第10、11届国际自身免疫病大会顾问委员会委员。

擅长：诊治系统性红斑狼疮、干燥综合征、类风湿关节炎、脊柱关节病、系统性血管炎等各种风湿免疫病。

痛风的诱发因素有哪些？

1、药物诱发因素

一些可影响肾脏的尿酸排泄能力，从而导致血尿酸水平增高的药物：如噻嗪类利尿剂、环孢素、吡嗪酰胺、乙胺丁醇、烟酸、华法林、小剂量阿司匹林等。

2、富含嘌呤的食物摄入

肉类、动物内脏及部分海鲜（如贝类）饮食中嘌呤含量过高，可被身体分解为尿酸，大量摄入导致血尿酸水平升高。

3、饮酒

过量的酒精摄入是痛风发作的独立危险因素。啤酒中含有大量嘌呤成分，其诱发痛风的风险最高。

4、其他疾病

患有肾脏疾病、心血管疾病、代谢综合征、银屑病、肥胖、糖尿病、甲状腺功能减退、胰岛素抵抗等，这些疾病均与高尿酸血症相关，叠加其他危险因素时更容易导致痛风发作。

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