直播预告：痛风的危害、预防及治疗

随着人们生活习惯和饮食结构的改变，高尿酸血症的发病率逐渐升高，已经与高血压、高血脂、高血糖并称为“四高”。

痛风就是因高尿酸血症导致尿酸结晶沉积在关节内而引发的一种疾病，它可并发肾脏病变，严重者可出现关节破坏、肾功能损害等，对人体产生极大的危害。

那么痛风是什么原因引起的，要怎样预防？患病之后又该怎样科学的进行治疗呢？

2020年6月4日 （周四） 10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请北京大学第一医院风湿免疫科主任、中华医学会风湿病分会副主任委员兼秘书长张卓莉进行视频直播，解答关于痛风的危害、预防及治疗相关问题，千万不要错过。

专家介绍：

张卓莉，教授，博士生导师，北京大学第一医院风湿免疫科主任。中华医学会风湿病分会副主任委员兼秘书长。

曾于北京协和医院风湿免疫科工作17年，2007年被人才引进到北京大学第一医院，带领科室快速发展，获得多项奖励。张教授从医30年，在英国及荷兰工作4年，视野开阔，临床经验非常丰富。

擅长：各种关节炎、红斑狼疮、干燥综合征、血管炎等疾病的诊断和治疗

痛风的常见并发症和伴发疾病有哪些？

痛风除了对关节造成损伤外，在其发病过程中，尿酸盐也可沉积在泌尿系统，导致急性或慢性尿酸性肾病、尿酸性尿路结石，而肾脏疾病反过来又可影响尿酸排泄，进一步加重肾脏疾病。

此外，痛风患者往往伴有体内代谢异常，易并发肥胖症、高血压、高脂血症、2型糖尿病及代谢综合征，导致冠心病、心力衰竭、深静脉血栓、肺栓塞、卒中等多种心血管疾病发生率升高。

单纯高尿酸血症未发作过痛风性关节炎，是否需要降尿酸治疗？

无痛风发作的高尿酸血症一般先进行非药物干预。若经过非药物干预，尿酸仍长期中高度升高，有心血管危险因素或并发症出现，如高血压、糖尿病、高血脂、卒中等，在以上情况下根据情况可酌情考虑药物治疗。

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