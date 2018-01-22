冬春交接养生 防风食辛泡汤

医学指导／广东省中医院珠海医院治未病中心主任中医师成杰辉

不知不觉，鸡年的最后一个节气——大寒，也已悄然走过，令人不禁要感叹一句“岁月如流水”。

每年阳历1月20日前后，今年准确时间为1月20日11:08:58，太阳会到达黄经300°，《授时通考·天时》称“寒气之逆极，故谓大寒”。大寒节气位于最冷“九九天”里的“四九”“五九”间，大地做着“立春”的准备。

养生要讲“天时、地利、人和”，中医专家指出，在寒极而迎春的冬春交接时节，养生保健最关键是“以防风御寒为主，配合通阳调肝以助阳气初升”，可谨记三大养生要诀。

寒极迎春气候不稳

防风御寒通阳调肝

很多人知道“小寒大寒，冻成一团”的谚语，以为“冷”就是大寒的节气特征，其实非也！更多的说法更准确，比如“大寒不如小寒冷”“三九四九冰上走，五九六九沿河看柳”等等。

首先，确实在我国多数地方，大寒不如小寒冷，只在部分年份和沿海少数地区，出现全年最低气温在大寒期间。比如我国南方大部分地区大寒平均气温为6℃~8℃，比小寒高出1℃。

其次，大寒“寒气逆极”，过后就是立春开启的新一轮节气，正式冬春交接了。在此期间，一方面是西北风气流控制，加上不断有冷空气南下，因而时常寒风凛冽；另一方面是北半球地表接收和蓄积的太阳光和热徐徐增加，尤其南方地区日照热量增多，阳气升发趋势渐显，因而时常暖风吹送。大寒时节，就是这样气候不稳。

成杰辉介绍，中医认为冬主寒，春多风，春阳属肝，其性升发，寒极而迎春的冬春交接大寒时节，中医养生当以防风御寒为主，并配合通阳调肝，顺应阳气初升之势。

居 宜防风且早晚少出门

俗话说“大寒大寒，防风御寒”，这是因为大寒时节里，冷空气相对频繁，昼夜温差大，会导致心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病的高发，尤其老年人需提高警惕，要时刻注意防寒保暖。

广东省中医院珠海医院治未病中心主任中医师成杰辉首先建议街坊们，尤其年老者、体弱者，在清晨、夜晚这两个气温较低的时段应尽量减少出门，避免风寒猝然来袭。若室内外温差较大，外出前可喝些热饮如热牛奶、热水等暖身，并应做好保暖措施，尤其注意保护头面部、颈项部、手足部等裸露在外的部位。年长者还可戴上腰围、护膝等，以防风寒侵袭腰膝导致“老寒腿”发作。

冬天人们多有关门闭窗的习惯，尤其室内常开暖气的家庭，更要注意开窗通风。一般每天开窗通风换气4~5次，每次至少20分钟，当室外风大或气温较低时，开窗时间可稍缩短，若室外无风或气温较暖和，则建议不要紧闭门窗。

要特别提醒的是，大寒后半段，开始有变暖趋势，但时冷时暖，务必要灵活增减衣物，切忌减衣过快；围巾、外套等保暖衣物应时时备在身旁，以应对突然的气温下降。

食 宜增姜葱辛物通阳气

传统上一到大寒，人们腌制年肴，准备年货，迎接春节。其中还有一个重要日子——腊八节，十二月初八，人们用五谷杂粮，加上花生、栗子、红枣、莲子熬成腊八粥；岭南地区也有大寒节，用瓦煲蒸煮甘温糯米饭的做法，都是为了一年划上香甜句号。

不过，饮食上更值得提醒的是，大寒正值冬末迎春阶段，仍要记得寒冷还是主要的，而且天气时冷时暖，一旦人体调节能力差了，难以适应，容易多发风寒感冒、感寒生病。

成杰辉建议，大寒时节，利用药食同源原理，最宜以味辛性温之物，起通阳祛寒、暖中除湿之功，日常膳食巧妙搭配“辛”物，既可顾护人身正气、驱邪防病，又能顺应阳气初升，让人体气机与大自然的阳气协调平衡，为适应即将来临的春天打下基础。

比如，用生姜，入肺、胃、脾诸经，有辛温散寒、温中止呕的作用，对风寒束表兼有胃肠不适症状的感冒效果尤佳。

又如，用葱，其外实中空，入肺，又叫“肺之菜”，味辛而性微温，有宣通上下之阳气、辛温开窍、疏通三焦、发汗解肌的作用，若取其通阳散寒之功，葱白比葱绿部分更胜一筹。

再如，大蒜、香菜、苏叶、花椒等，都是味辛性温的药食两用之品，对预防或改善风寒感冒症状均有一定的作用。

养 可泡温泉温阳祛寒

大寒正值冬末初春，最适合泡温泉，是人们在暖洋洋的羊肉汤、香喷喷的腊味饭、热腾腾的火锅外，很好的温暖慰藉。

成杰辉指出，“泡汤取暖”除了有助于机体温阳祛寒以外，还能通调血脉，缓解血管痉挛，有效促进血液循环，对气血不通引起的肌肉酸痛、关节疼痛等症状有良好的治疗效果。温泉水中富含天然的矿物质成分，对肌肤特别是皮肤病有一定的保养治疗作用。工作压力大的朋友，泡温泉还有助于缓解精神紧张，达到舒畅身心、改善睡眠的效果。