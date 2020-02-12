桑叶做汤？对， 这个汤美味还可防风热感冒

近段时间的养生首先还是要防感冒，多养阴润肺，以减少咽干、鼻燥、皮肤干燥等肺燥症状。广东省人民医院中医科副主任医师林举择为你介绍一款对付风热感冒的清肺除热，清肝明目的鲜桑叶滚金银蛋汤，有应季养生保健之用。

桑叶入药，以深秋采摘最佳，谓之“霜桑叶”，在深秋经过霜打之后，它清热解毒的功效会更上一层楼。中医认为，桑叶味苦、甘，性寒，归肺经、肝经，有疏散风热、清肺止咳、清肝明目功效。临证主治风热感冒、风热咳嗽、肺燥干咳、肝阳上亢所致的目赤肿痛、眩晕等症。

我们出现干燥症状，其实就是各种腺体分泌不够，是阴液亏虚的表现，饮桑叶汤就有不错的滋阴生津的食疗功效，能够在清热的同时滋润人体，缓解秋燥症状。

采用桑叶搭配润肺养阴、促进营养消化吸收的皮蛋和滋阴清肺、坠火开胃的咸蛋一起来滚汤，做法简单，营养美味，同时也可以作为深秋时防治感冒、调理肠胃、防治呼吸道疾患的节气养生汤，一家老少皆宜。

材料：鲜桑叶200克（以嫩叶滚汤为佳），咸蛋1个，皮蛋1个，猪瘦肉150克，生姜3片。

制作：鲜桑叶洗净切段；咸蛋和皮蛋去壳切粒；瘦肉切片；生姜片切丝。铁锅中加入少许花生油，加热后放入姜丝爆一爆，之后加入瘦肉片爆炒片刻，再加入清水2000毫升左右（约8碗水量）。武火滚沸后，依次放入咸蛋粒、皮蛋粒和鲜桑叶，稍滚片刻后下盐即可温服。这是3-4人分量。

功效：清肺除热，清肝明目。（文/羊城晚报记者 陈映平）