热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

桑叶做汤？对， 这个汤美味还可防风热感冒

2020年02月12日08:42 来源：羊城晚报

　　近段时间的养生首先还是要防感冒，多养阴润肺，以减少咽干、鼻燥、皮肤干燥等肺燥症状。广东省人民医院中医科副主任医师林举择为你介绍一款对付风热感冒的清肺除热，清肝明目的鲜桑叶滚金银蛋汤，有应季养生保健之用。

　　桑叶入药，以深秋采摘最佳，谓之“霜桑叶”，在深秋经过霜打之后，它清热解毒的功效会更上一层楼。中医认为，桑叶味苦、甘，性寒，归肺经、肝经，有疏散风热、清肺止咳、清肝明目功效。临证主治风热感冒、风热咳嗽、肺燥干咳、肝阳上亢所致的目赤肿痛、眩晕等症。

　　我们出现干燥症状，其实就是各种腺体分泌不够，是阴液亏虚的表现，饮桑叶汤就有不错的滋阴生津的食疗功效，能够在清热的同时滋润人体，缓解秋燥症状。

　　采用桑叶搭配润肺养阴、促进营养消化吸收的皮蛋和滋阴清肺、坠火开胃的咸蛋一起来滚汤，做法简单，营养美味，同时也可以作为深秋时防治感冒、调理肠胃、防治呼吸道疾患的节气养生汤，一家老少皆宜。

　　材料：鲜桑叶200克（以嫩叶滚汤为佳），咸蛋1个，皮蛋1个，猪瘦肉150克，生姜3片。

　　制作：鲜桑叶洗净切段；咸蛋和皮蛋去壳切粒；瘦肉切片；生姜片切丝。铁锅中加入少许花生油，加热后放入姜丝爆一爆，之后加入瘦肉片爆炒片刻，再加入清水2000毫升左右（约8碗水量）。武火滚沸后，依次放入咸蛋粒、皮蛋粒和鲜桑叶，稍滚片刻后下盐即可温服。这是3-4人分量。

　　功效：清肺除热，清肝明目。（文/羊城晚报记者 陈映平）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn