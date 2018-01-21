冬天手脚冰凉？中医教你6种“升温”法

受访专家/广州医科大学附属第二医院中医科副主任 张竞之

一到冬天，很多人就冻得瑟瑟发抖，尤其很多体型瘦弱、虚寒体质的美女，即使穿得再暖和，手脚始终都是冰冷的。其实，大多数人都知道这是阳气不足的反应。广州医科大学附属第二医院中医科副主任张竞之认为，手脚冰冷的原因主要有两个：一是阳气不足，二是气滞。那该如何“升温”呢？

手脚冰冷有两种情况：阳气不足、气滞

张竞之介绍，所谓的阳气不足，很多人都理解，就是能量不足，能源不够，不能满足人体的需要，所以手足不温。而气滞就是能量是够的，但是道路不通畅，能量运输不出去，形成四肢热量相对不足的状态，中医术语就是“阳气内郁，不能达于四末”。

“要判断自己属于那种情况，最好先找中医师判断一下。”张竞之说，如果是阳气不足，那就用温补的方法处理，中医有温补阳气的中成药，如金匮肾气丸、右归丸。如果是气滞的原因，那主要用理气的方法，比如中医有个方剂叫四逆散，就是治疗气机不畅形成的四肢逆冷的。

在家试试这六种方法“升温”

张竞之建议，除了服药调理身体外，在家中也要注意一些细节，同样可以让身体“升温”——

1.养成良好的饮食习惯，摄入足够的热量。饮食是气血化生之源，如果不按时饮食，或吃得太少、偏食，比如节食减肥等，都会引起气血不足，阳气虚弱。

2.适当的运动。运动则气血流畅，阳气外达，温煦功能正常。

3.注意保暖。多穿衣服，防止热量散失过快，也少在温度过低的环境中，防止消耗过多的热量。

4.食疗。可以多吃一点温补的药物或食物，如黄芪、当归、巴戟等中药材，口感好，又都可以温补阳气。像羊肉、鸡肉、生姜、大蒜、大葱、大枣等食物，也都有温补的作用。

5.泡脚。睡前温水泡脚也有很好的运行气血的作用，还可以加用桂枝、艾叶、木香、川芎之类的中药，或者直接加一些白酒也可以。泡脚还应注意水温不能超过45摄氏度，时间在半小时以内。

6.热敷丹田：丹田周围，是人体阳气化生汇聚之地，用粗盐包、药包热敷或神灯照射丹田周围，如神阙、关元、气海这些穴位，都有较好的温补阳气的作用。（张竞之 余燕红 许咏怡）