气血不足的女性如何备孕？

人以气血为本。我们形容一个人身体好，通常认为其“气色好”，反之，气血不足则是不够够健康的表现。

充足的气血可以为胎儿提供良好生长环境。女性要在怀孕之前调理好气血，为迎接健康宝宝做好充足的准备。那么气血不足的女性又该如何备孕呢？

一、气血不足如何判断？

观察脸色是否光滑、红润，精力是否显得充沛。气血不足的人经常失眠多梦，甚至失眠。月经血不足、量少、颜色偏淡、经期推后、淋漓不尽、经期偏长。

二、造成气血不足的原因 是什么？

女性的生理周期，月经会给女性带来气血的损失，特别是经量比较大的女性，更容易出现气血不足的情况。

怀孕生产的过程中，孕妇需要消耗大量的气血来孕育胎儿，而生产过程也同样伴随着失血,因此容易出现气血不足。

到了更年期，体内的激素水平紊乱，部分女性会出现“崩漏”的情况，月经量非常大或淋漓不尽。这种情况也会导致气血不足。

繁重的脑力劳动、思虑过度，以及习惯晚睡，也同样是导致现代女性出现气血不足的一些原因。

三、气血不足对女性的危害有哪些？

月经不调：气血不足，首先会引起女性出现月经不调。月经颜色偏淡，经期偏长或推迟。

早衰：气血不足还会让女性出现早衰。表现为皮肤黯淡、变黄，眼睛变得浑浊等等。

不孕：许多女性朋友十分担心自己不孕，气血不足的女性相对不容易受孕，怀孕后也容易出现孕期出血、流产。有怀孕计划的女性朋友，应把自己的气血状态调整好再备孕。

四、如何调理气血？

1、饮食调养

女性气血不足一定要注意饮食调养，平时应该多吃富含优质蛋白质、微量元素(铁、铜等)、叶酸和维生素B12的营养食物，如红枣、莲子、龙眼肉、核桃、山楂、猪肝、猪血、黄鳝、海参、乌鸡、鸡蛋、菠菜、胡萝卜、黑木耳、黑芝麻、虾仁、红糖等，富含营养的同时，具有补血活血的功效。补气的食物包括：牛肉、鸡肉、猪肉、糯米、大豆、白扁豆、大枣、鲫鱼、鲤鱼、鹌鹑、黄鳝、虾、蘑菇等。

2、中药调养

当归、川芎、红花、熟地、桃仁、党参、黄芪、何首乌、枸杞子、山药、阿胶、丹参、玫瑰花等这类纯天然的中药都是具有调节内分泌，补气养血的功效的。

3、锻炼保健

锻炼保健是女性提高免疫力的重要手段，瑜伽、太极拳、保健气功等舒缓运动都适合女性，尤其是上班族一定要注意眼睛的休息和保养，防止因为过度用眼而耗伤身体的气血。

4、睡眠充足

保证有充足睡眠及充沛的精力和体力，并做到起居有时、娱乐有度、劳逸结合。备孕女性要学会科学地生活，养成现代科学健康的生活方式，不熬夜，不偏食，不吃零食，戒烟限酒，不在月经期或产褥期等特殊生理阶段同房等。