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“中医外治在治未病中的应用”专家研讨会召开

2020年07月31日17:00 来源：人民网-人民健康网

7月30日，由中国健康促进委员会主办的“中医外治在治未病中的应用”专家研讨会在京召开，原中国人民解放军总后卫生部部长、现中国健康促进基金会终身荣誉理事长白书忠，原军事科学医学院常务副院长、现中国健康促进基金会秘书长徐卸古，原北京小汤山医院副院长、现中国健康促进基金会副理事长韩萍，中国工程院院士、中国生物医学工程学会名誉理事长俞梦孙，中国中医科学院研究员、主任医师张雪亮，中国中医科学院研究生院博士生导师、教授刘剑锋，北京中医药大学教授、中国中医科学院西苑医院肝病科主任郭朋，北京中医药大学中医体质与生殖医学研究中心副主任、国医大师王琦院士学术经验继承人王济等专家学者出席。会议由中国健康促进基金会副秘书长、公益事业部主任田京发主持，中国健康促进基金会终身荣誉理事长白书忠致辞。

白书忠对中医外治理论及其在抗疫过程中发挥的积极作用进行了分享。此次会议旨在推动中医外治领域以研究推进创新，以需求带动研究，在形式上大胆创新，加快中医外治的建设与改革，为中医外治学科理论与实践发展注入新的元素，为中医大健康行业的整体发展贡献力量。

会议上，中国工程院院士俞梦孙针对《中医外治在治未病中的作用》进行了主旨发言。与会专家学者围绕“中医外治对治未病的功效及抗疫发挥的重要作用”进行了深入的交流和研讨。中国健康促进基金会副理事长兼秘书长徐卸古进行了会议总结。

据主办方介绍，中医外治已经深入到我国医学的各个领域，其在疾病防治、日常健康养护中发挥着重要作用，越来越受到当今社会大众的信赖，并且朝着更深、更广的方向发展。本次研讨会的成功举办，针对中医外治在疫情防控及治未病方面，促进了研究与应用的深度和广度，在传承中医文化理念的同时，有效地推进了中医外治的基础建设与改革，为中医外治学科理论与实践发展注入了新的动力，推动中医外治惠及更多民众，为中医大健康行业的整体发展贡献力量。

(责编：李轶群、崔元苑)


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