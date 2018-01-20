可怕！从脂肪肝到肝癌只有“三步”，教你把脂肪肝“吃回去”

人体的肝脏是没有脂肪细胞的，通常情况下，脂类物质在肝脏内和载脂蛋白结合形成脂蛋白，之后进入血液，成为血浆中蛋白质的主要组成部分。当这一过程不能顺利进行时，不能有效结合的脂类物质就会沉积在肝细胞内，形成肝细胞脂肪样变，即脂肪肝。

大部分的脂肪肝并没有症状，往往由常规体检发现。严重的脂肪肝可能出现类似肝炎的表现，出现食欲不振、疲倦乏力、恶心、呕吐、肝区或右上腹隐痛等症状。一部分脂肪肝可合并一定程度的肝功能异常，查体表现为转氨酶升高。需提醒的是，症状不明显，并不代表脂肪肝对身体没有伤害，任其发展，脂肪肝可能发展成为肝硬化，甚至肝癌。

据中国新闻网报道，随着身边人群脂肪肝的检出率逐渐增多，人们对它反而不以为然，认为脂肪肝是一种亚健康状态，不是真正疾病，无需治疗。华西都市报曾介绍过，其实，脂肪肝的病位在肝脏，与胆、胃、脾、肾等五脏六腑密切相关，脂肪肝病机主要是肝郁脾虚，湿痰瘀阻互结，因此脂肪肝也确确实实是一种病，治疗时需佐以药物，疏肝解郁，化痰祛湿，活血化瘀，健脾消导。而且科技日报也曾刊登过，近年来，非酒精性脂肪肝已迅速跃升为一种常见肝病，并与肥胖、2型糖尿病等代谢综合征密切相关。今天就来讲讲脂肪肝哪些事。

脂肪肝的危害？

对于患有脂肪肝的人，注意饮食，认清脂肪肝的危害是十分重要的。据合肥晚报报道，肝病的发展过程为脂肪肝-肝硬化-肝癌。脂肪肝若不加以控制，会进展为肝硬化，出现腹水、上消化道出血、癌变等，给患者生命和健康带来严重威胁。

直接损伤肝脏。脂肪性肝病如长期得不到有效治疗，大量脂肪堆积在肝脏，就会影响肝脏血氧供应及自身代谢，日久造成肝细胞反复弥漫性变性坏死，继之纤维增生和肝细胞结节状再生，肝脏正常小叶结构遭到破坏，导致肝脏缩小变硬，最终引发肝硬化等多种恶性肝病。得了肝硬化后，患者面色晦暗、腹部胀满、食欲不振、日益消瘦、疲乏无力、小便深黄，频繁发生鼻和牙龈出血，并出现“肝掌”和蜘蛛痣。临床统计数字显示，脂肪肝患者并发肝硬化、肝癌的概率是正常人的150倍。同时，由于脂肪肝患者机体免疫力相对较低，感染甲、乙型肝炎的机会也明显高于正常人。

影响消化功能。食物的消化离不开胆汁，而胆汁中的胆汁酸盐，就是由肝脏利用胆固醇为主要原料来转化合成的。患了脂肪肝后，脂类代谢障碍，影响到胆汁制造和分泌，进而影响消化系统的功能，引起食欲减退、厌食、吃东西后常感到腹胀恶心等症状。长期消化不良，营养不足，可使人萎靡不振，头昏眼花，失眠多梦，皮肤干枯，面色灰暗，使生活质量下降。

伤害心脑血管。研究表明，脂肪肝与心脑血管疾病密切相关。这是因为脂肪肝患者多伴有血脂异常，血液黏稠度增大，胆固醇易沉积在血管壁上，导致血管壁增厚变硬，血管腔变得狭窄，弹性减退，最终形成动脉粥样硬化。冠状动脉硬化就会影响对心肌的血供，缺血缺氧，引发心绞痛，严重者发生急性心肌梗死。脑动脉硬化，供血不足，脑细胞得不到充足的血氧，则出现头昏头晕、失眠健忘、思维迟钝等症状，若是脑血管被阻塞或破裂出血，则引起中风而危及健康与生命。

祸及生殖健康。患有脂肪肝，尤其是脂肪性肝炎患者，由于肝细胞坏死、炎细胞浸润造成肝功能损害严重时，可使体内激素的灭活机制出现障碍，激素代谢失调。男子体内的雌激素水平相对升高，出现明显的女性性征，乳房异常发育、乳腺增生、乳头黑色素沉着、睾丸萎缩变软、性欲减退、阳痿早泄等。女性则因体内雄性激素水平升高，易引起多毛、月经不调、不孕等症状。

有害眼睛。肝脏是人体最大的“化工厂”，肩负着解毒和许多生化代谢的重任。《黄帝内经》中说：“肝藏血，开窍于目。”“人卧血归于肝”。现代医学研究证实，睡眠时进入肝脏的血流量是站立时的7倍。流经肝脏血流量的增加，有利于增强肝细胞的功能，提高解毒能力，加快蛋白质、氨基酸、糖、脂肪、维生素等营养物质的代谢，从而维持持机体内环境的稳定。视觉的血管通路主要由颈内动脉和大脑后动脉供应，睡眠时流向大脑的血流量比觉醒时多7倍，既可满足脑细胞对血氧的需求，又能促进脑内代谢产物的排泄。既保住了健康，又可使人的眼睛神采奕奕。得了脂肪肝后就不一样了，因为过度肥胖的脂肪肝患者，大都有打鼾和睡眠差的现象，致使流向肝脏和大脑的血液减少，影响了肝脏的功能，神经系统也会因过度疲劳而影响视色素生成，于是出现眼睛干涩不适，视力减退，看书写字时间长了容易发生视觉疲劳，眼前一过性黑蒙，看不见周围的物体等症状。

脂肪肝最爱找这6类人

1．太胖的人。当脂类物质过多时，肝脏载脂蛋白不足以结合全部的脂质，剩余脂质沉积在肝细胞内形成肥胖性脂肪肝。这类脂肪肝在体重得到控制后，往往会逐渐好转乃至消失。

2．爱喝酒的人。酒精性脂肪肝主要是肝脏合成功能下降所致。研究显示，75%～95%的长期嗜酒者存在脂肪浸润。每天饮酒80克～160克的人，酒精性脂肪肝的发生率比不饮酒人群增长5～25倍。

3．快速减肥的人。禁食、过度节食或其他快速减轻体重的措施都导致体内没有足够的糖用以分解功能，进而引起脂肪分解量短期内大量增加，肝脏“工作量”激增，损伤肝细胞，影响其脂蛋白合成能力，导致脂肪肝。

4．营养不良的人。营养不良导致体内蛋白质缺乏，不能形成足够的载脂蛋白，脂类物质不能变成脂蛋白进入血液，故而沉积于肝细胞内，最终形成脂肪肝。

5．糖尿病患者。流行病学调查显示，约有50%的糖尿病患者合并脂肪肝，50%～80%的患者合并肥胖，患者血浆胰岛素水平与血浆脂肪酸增高。脂肪肝既与肥胖程度有关，又与过度摄入脂肪或糖类有关。

6．药物滥用者。肝脏担负着分解药物的作用，某些药物或化学毒物如四环素、肾上腺皮质激素、嘌呤霉素、环已胺、吐根碱以及砷、铅、银、汞等也会伤害肝脏。需注意的是，降脂药也可干扰脂蛋白的代谢，长期滥用也会增加药物性脂肪肝形成的几率。

饮食逆转脂肪肝

脂肪肝是不少人面临的健康问题，带来全身的健康隐患。减少脂肪肝应从改变饮食做起，最好选择天然食物。

大蒜。大蒜对脂肪肝患者格外有益。发表在美国《营养学期刊》上的一项研究成果显示，大蒜能够增加人体热量的消耗，同时减少脂肪生成的数量。

鲑鱼和三文鱼。营养学研究成果表明，金枪鱼、三文鱼、鲑鱼等深海鱼富含欧米伽3脂肪酸，能提升体内的高密度脂蛋白含量，同时降低肝脏中的脂肪含量。

咖啡。咖啡有助于身体免受非酒精性脂肪性肝病的影响。意大利那不勒斯大学的研究表明，咖啡含有的绿原酸等成分具有抗炎和抗氧化特性，有助于降低胆固醇含量和高血压。脂肪肝患者不妨在早餐中加入咖啡。

西蓝花。美国《营养学期刊》发表的一项研究显示，长期食用西蓝花有助于防止脂肪在小鼠的肝脏中堆积。

绿茶。中国《世界胃肠病学杂志》上的一项研究显示，喝绿茶有助于减少体脂百分比和血液中的脂肪含量。绿茶中的抗氧化剂含量较高，对脂肪肝患者有益。

核桃。植物性食物中，核桃的欧米伽3脂肪酸含量特别高。有研究称，吃核桃可以改善非酒精性脂肪性肝病患者的肝功能。榛子、杏仁、亚麻籽等食物的脂肪酸含量同样丰富，也能调节血脂。

鳄梨。鳄梨富含健康脂肪，还含有抗炎的营养素和可溶性膳食纤维，有助于降低血糖和血脂含量，减轻体内应激反应。

大豆或乳清蛋白。《胃肠病学和肝脏病学》上的一项研究显示，大豆和乳清蛋白有助于平衡碳水化合物对人体的不良影响，降低血糖和血脂含量。

这些食物限制使用

饮食中加入健康的食物调节，有助于控制脂肪肝。同时，也要避免或限制以下几种食物的摄入。

糖和添加糖。糖和添加糖会造成血糖水平升高，增加肝脏中的脂肪含量。脂肪肝患者平时要控制精制糖的摄入，少喝甜饮料。

酒精。酒精对肝脏影响很大，会导致脂肪肝、肝硬化和其他肝病。脂肪肝患者应尽量避免饮酒。

精制谷物。精制谷物经过高度加工，去除了膳食纤维，摄入过多会升高血糖水平。脂肪肝患者可以用全麦食品或粗粮代替部分精制谷物。

油炸或咸的食物。食用太多油炸或咸的食物，会增加热量摄入和增重的风险。脂肪肝患者可以采用蒸或烤的烹饪方法，尝试加入香料和香草，让食物美味而少盐。

红肉。牛肉、猪肉和熟食肉制品都含有大量饱和脂肪，脂肪肝患者应避免食用。瘦肉、鱼、豆腐是比较健康的选择。（综合自生命时报、人民日报海外版、人民网科普中国、南方日报）