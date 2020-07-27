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瘦子就不会得脂肪肝吗

复旦大学附属中山医院厦门医院 樊文岑

2020年07月27日13:56 来源：健康报

35岁的张先生平时应酬较多，少不了喝酒、吃肉、熬夜，体检时被查出轻度脂肪肝。张先生以为是小事，待到右上腹出现隐隐作痛时，才发现已转为中度脂肪肝。

张先生说，起初感觉有些腹痛，以为只是消化不良，没太在意。直到再次体检后被发现为中度脂肪肝，他才开始重视，求诊于复旦大学附属中山医院厦门医院消化科脂肪肝专病门诊。医生建议他低脂饮食，加上适当的运动，同时开了一些保肝药。张先生有些纳闷，自己明明是个瘦子，怎么会得脂肪肝呢？

复旦大学附属中山医院厦门医院大内科主任、消化科执行主任蒋炜介绍，近年来，脂肪肝人群迅速增长，已成为我国居民第一大肝脏疾病。为了健康，大家应均衡饮食，适当运动。即便是瘦子也不可大意。肥胖人群中有60%~90%患脂肪肝，但肥胖只是得脂肪肝的风险因素之一。出现脂肪肝还有其他原因，比如胰岛素抵抗、遗传代谢等。瘦子内脏脂肪沉积过多，也会出现脂肪肝。特别是消瘦的人或短期内快速减肥的人，会出现蛋白质-热量营养不良，影响肝脏的脂肪代谢，也会发生脂肪肝。

此外，有的人选择吃素，认为吃得清淡就不会得脂肪肝。其实这么做只会事与愿违。素食中往往缺少蛋白质和维生素，不能满足身体的需要，机体就会将大量游离脂肪释放入血，一旦超过脂蛋白运输能力就会沉积在肝脏中，从而引发营养不良性脂肪肝。因此，均衡饮食非常重要。

日常生活中，大家还常常陷入另一个误区，那就是有些人认为脂肪肝轻度等于肝的损害轻。实际上并非如此。如果用胖和瘦做比喻，体检报告中B超提示的脂肪肝的“轻、中、重”更多地指肝细胞“变胖”的程度。这和肝细胞是否破裂、损害进而造成肝功能异常，并不一定成正比。也就是说，“轻度”脂肪肝完全可以发生肝损害，变成脂肪性肝炎；“重度”脂肪肝也可能不发生肝损害，依旧是单纯性脂肪肝。因此，尽管重度脂肪肝变为脂肪性肝炎的风险更大，但不代表轻度脂肪肝就没问题。无论脂肪肝的程度或轻或重，我们都需要重视。

(责编：许晓华、李轶群)


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