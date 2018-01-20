健脾祛湿可缓脂溢性脱发吗？

青春年少、朝气蓬勃，建议让帅气的容颜无比骄傲，但谢顶却无情摧毁了无数青年的自信，给生活、工作和情绪带来很大困扰。

俗称“谢顶”的脱发，其实是脂溢性脱发，又称雄性激素源性脱发、男性脱发。此种类型脱发的患者头皮脂肪过量溢出，常伴有头屑增多，头皮油腻，瘙痒明显。多发生于皮脂腺分泌旺盛的青壮年。患者一般头发细软，有的还伴有头皮脂溢性皮炎症状。脱发自头顶开始延及额部，出现发际线抬高，前额发际线呈M形，继而弥漫于整个头顶。

中医认为，脂溢性脱发，临床多见痰湿淤热型，脾胃湿热或过食肥甘、辛辣食物，使脾胃运化失常，湿聚化热，上蒸于头，侵蚀发根而致脱发。痰湿不降、湿热熏蒸引起脂溢性脱发，就好像沼泽地里难以长草木一样。

中医皮肤科医师赵炳南为脂溢性脱发建议健脾祛湿、滋阴固肾的治疗方法，创立了祛湿健发汤。药用：炒白术12g、猪苓12g、茯苓25g、泽泻25g、萆薢15g、车前子15g、赤石脂15g、白鲜皮15g、桑葚子15g、忍冬藤15g、熟地黄15g、川芎10g，以水煎服。方中炒白术、泽泻、猪苓、萆薢、车前子健脾祛湿利水而不伤其阴；且车前子不但能利水，还有养阴的作用；生地、熟地、桑葚子、首乌藤补肾养血，以助生发；川芎活血，且能引药上行；白鲜皮除湿散风止痒，以治其标。赤石脂能收敛，旨在减少油脂的分泌，且能解余毒。诸药协同，使湿从下走，阴血上充，皮毛腠理密固，标本兼顾，故用之多效。

对于痰湿内盛的脂溢性脱发，用药只能降胆胃，化痰湿，让已生的痰湿排走。但痰湿有它的根源，根源就在饮食。动物类食品为人体合成过量的雄性激素提供了条件。雄性激素分泌过多，促使皮脂腺分泌旺盛，此时正常人的头皮上存在的一种噬脂性真菌就会大量繁殖，该真菌在获取营养和排放代谢产物过程中刺激毛囊，形成慢性炎症，使毛囊逐渐萎缩，生发功能逐渐衰退。

据记载，慈禧非常爱美，但由于她吃的都是高脂肪食物，头发油脂较多，头发不但爱掉还缺乏光泽。为找寻能让自己拥有一头秀发的秘方，慈禧多次下诏征集各地名医给她医治。其中“发不落秘方”就是慈禧太后喜欢用的宫廷秘方之一。方中用香榧子三个，核桃两个，侧柏叶数钱，共同捣烂，浸泡在雪水内备用。同时以梳子蘸水梳头，功效是滋润头皮、杀虫止痒、生发乌发。从中医角度来看，“发不落秘方”比较适合于脂溢性脱发，适用于油脂分泌较多、用脑过度的人的日常毛发保健。香榧子杀虫消积润燥；核桃有黑发作用，是使人长寿、抗衰老的食物，能够使发色乌黑并保持光泽；侧柏叶可凉血止血，生发乌发。由此看来，“发不落秘方”的确是保健良方，至今对适应症用之有效。

（北京朝阳区中医医院医师 王红蕊）