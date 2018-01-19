腱鞘炎多发于手腕及拇指、中指。腕、指部过劳及运动损伤、长期磨损，或寒凉刺激使肌腱与腱鞘发生炎性病变、水肿，久之机化，肌腱肿胀变粗会导致此病。临床表现主要为慢性疼痛，可放射至全手、肩肘。弯曲患指时，会停留在半弯曲位。中医认为，本病属“伤筋”范畴。病发于双手，双手属四肢之末，阳气不易达到，又因劳损耗气，风寒湿邪乘虚而入，使筋脉失养，枢转不利。治疗应祛风胜湿、散瘀止痛。

为大家推荐一种中药贴敷调养法：取生栀子10克、生石膏30克、桃仁10克、红花12克、土鳖虫6克、骨碎补8克，混合晒干，研为细末，用酒精浸湿，将药涂在纱布上，贴敷患处，用胶布固定，两天换药一次。方中，生栀子清利湿热、泻火凉血，外用研末治折伤肿痛；生石膏外用，可清热、收敛生肌；桃仁可活血祛瘀、润肠通便；红花能够活血通经、散瘀止痛，与桃仁合用加强功效；土鳖虫具有破血逐瘀、续筋接骨的功效；骨碎补既可补肾强骨，又可续伤止痛。因此，全方混合研末外用，可发挥祛风胜湿、散瘀止痛的功效，治疗腱鞘炎疗效显著。

防治腱鞘炎还需在生活中养成良好习惯，比如劳作后用温水洗手，适时活动手，并自行按摩。可做些温和的手部运动以缓解疼痛，促进血液循环，改变弯曲姿势。（湖南中医药大学第一附属医院骨伤科副主任医师 王林华）