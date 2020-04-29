得了带状疱疹何时去医院

春季是带状疱疹的高发季节，尤其是一些有紧张、焦虑情绪或过度劳累的人，更容易被病毒乘虚而入。

带状疱疹是由于水痘-带状疱疹病毒感染，累及神经和皮肤所造成的，表现为沿所侵犯的神经走行分布的聚集性疱疹，并伴有神经痛。虽说带状疱疹是因病毒感染，有一定自限性，但临床上不少患者在治愈后，仍然会遗留不同程度的神经痛，持续时间可长达半年以上，非常影响生活质量。尽早治疗带状疱疹能够缩短病程，减轻症状，减少后遗神经痛的发生。西医主要是采取抗病毒、营养神经的治疗，中医认为带状疱疹虽然生于皮肤，但多与肝胆热盛和脾虚湿困有关，可采用中药泻肝火、利湿热，以及针灸等外治法，以快速缓解症状，并减少后遗神经痛的发生。

如果目前到医院就医有困难，下面这种情况可以在家处理。当皮损不严重，仅表现为红斑或类似小米粒、绿豆大小的丘疹时，在家用蒲公英外敷、内服，起到清热解毒的作用。外敷是指用鲜蒲公英捣碎后直接外敷，也可用鲜蒲公英煎水，待水温合适后外洗皮损处，每天2-3次，每次10-15分钟。具体用量是，新鲜蒲公英每次用十几颗，干蒲公英每次用100克。同时，蒲公英可水煎代茶饮，内外同治。

注意，如果疱疹比较严重，呈带状分布的成群水泡，像黄豆一样偏黄且容易糜烂，流出组织液，则不建议在家处理，以免感染。另外，发生于一些特殊部位的带状疱疹尤其要重视，如出现在耳部的容易引起面瘫，出现在眼部的可能侵犯角膜影响视力，甚至导致失明。

总而言之，带状疱疹的症状比较复杂，预后差，若自己不能判断病情轻重，应立即到医院就诊处理。同时，为了避免皮肤感染，患者的衣服需穿得宽松些，避免患处受到反复摩擦。

至于大家关心的带状疱疹有没有传染性的问题，其实可以说有，也可以说没有。比如，从未患过水痘或未接种过水痘疫苗的人，以及婴儿、孕妇、免疫力低下的人群，与带状疱疹患者密切接触后是有可能被传染的，但带状疱疹患者的皮损若已结痂，一般就不具有传染性了。

（作者：北京市鼓楼中医医院治未病科医师）