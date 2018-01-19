低头族，别再伤害你的颈椎了！

专家简介：

鲁世保，首都医科大学宣武医院骨科行政主任，主任医师；首都医科大学骨科学教授，博士生导师；中国康复医学会脊柱脊髓损伤专业腰椎研究学组第二届委员会委员；中国医药教育协会医疗器械管理专业委员会常委；首都医科大学骨外科学系脊柱学组委员会系务委员、脊柱腰椎学组组长。

擅长：微创治疗腰椎管狭窄症、腰椎间盘突出症，腰椎滑脱、颈椎病，微创治疗脊柱骨折，脊柱侧弯等脊柱疾病。

出诊时间：周一全天骨科专家门诊、周二上午特需门诊。

经常低头玩手机脖子疼？小心了，如果经常有脖子疼的症状，很可能是你的颈椎已经受到了伤害。首都医科大学宣武医院骨科行政主任鲁世保介绍，正常情况下，颈椎有一定的曲度，低头的时候，曲度会变直，给椎间盘造成负担，压迫神经。

早期的颈椎病患者在拍片检查时会发现，脊柱曲度变直。患者颈部疼痛，实际上是早期颈椎病的表现。所以，低头的患者一定要注意不能长期低头，长期低头会破坏颈椎曲度，造成肌肉疼痛以及脊椎病。

健康人低头的时间可以稍微长一些，但如果颈部本来就有疾病，要特别注意控制低头时间，时间要特别控制，尤其是感觉颈部难受、疼痛时。

有人认为转转脖子会缓解颈椎问题，但是鲁世保主任建议，转动颈部是为了放松肌肉，如果颈部健康，这样放松没关系。如果有颈椎病，千万不要转。因为转动颈部会把椎间盘转开，进而压迫神经。

颈椎出问题，一般建议病人做颈部后背肌肉锻炼，不太主张颈椎过分运动，以免造成颈椎损伤。