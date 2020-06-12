预防运动伤害的黄金法则

如何才能在达到健身目的的同时，避免受伤呢？120北京急救中心的医生就来跟大家介绍几个关于预防运动伤害的黄金法则。

做好热身运动 在身体还没有充分伸展开时运动，力量不够，身体协调性差，容易出现拉伤、扭伤的情况，还可能由于运动过程中动作过猛，伤及脚踝、膝盖或腰部。所以在高强度的运动前，应充分热身，做做拉伸，让身体尽快适应。

加强自我保护 要选择适合的运动场地，穿着好运动装备，并了解一些运动过程中的自我保护动作。如当快要跌倒时，要立即低头、屈肘、团身，以背部着地，顺势做滚动动作，不可以直臂撑地，以免造成骨折。有效的防护才能最大程度地减少伤害。

合理选择运动 50岁以上的人群不适合做剧烈运动；如果心肺功能不好，盲目加大运动量，会造成心脏负荷过大；患有腰椎间盘突出的人不适宜练习仰卧起坐运动。选择适合自己的运动才能达到健康的目的。

多种方式进行 多一些运动方式的选择，既可以培养更多的运动兴趣，又可以避免肌肉的劳损。如果非常喜欢进行剧烈运动，最好请专业的运动员或者健身教练进行指导，规范动作，减少损伤。

运动过程中一旦发生扭伤，应立即对伤处给予冷敷压迫，防止局部组织过度肿胀和减轻疼痛，然后抬高伤肢休息。如果受伤急性期内热敷，或者用酒、红花油等按摩伤处，不仅不能缓解疼痛，反而会促使受伤软组织血管扩张，血流加快和增加渗出，加剧局部的肿胀和疼痛。

◆小贴士◆

“大米”疗法，拯救你的软组织损伤

RICE“大米”疗法指：Rest休息；Ice冰敷或冷敷；Compress加压包扎；Elevate抬高伤肢。在受伤后24小时内可以进行多次冷敷，每2-4小时可重复1-2次，每次15-20分钟。伤后24小时适合冷敷，48小时后才适宜热敷。伤势严重者及时送往医院，以免延误救治时间。文/本报记者 李洁