熟地山萸肉治口腔溃疡

口腔溃疡是临床上的常见病。一般人多认为其为上火所致，常自行服用清热解毒药“去火”，但效果不明显，常反复发作或反致寒凉伤胃。绵绵难愈的患者，辨证多为上热下寒型口疮。中医认为，舌为心之苗，脾开窍于口，心居于上，其性属火；肾居于下，其性属水，当心火不能下降于肾，肾水不能上济于心时，可使心火独盛，循经上炎，引起口角、舌面或口腔黏膜出现疮疡破损。但这把“离根之火”是虚火，因为患者除了表现为口腔溃疡等上部热症外，大多还有四肢冰凉、大便稀溏、食欲不振、腹部冷痛、小便频数清长等下部虚寒的症状。对这种上热下寒的症状，因上热为假，下寒为真，治疗当清上温下、引火归元，以助阳生津，敛上浮之虚火。

在此推荐一款肾气丸和交泰丸合方加减：取熟地20克、山萸肉15克、淮山药20克、茯苓15克、丹皮10克、泽泻10克、制附子10克（先煎）、肉桂3克（焗服）、黄连10克，用3碗水煮成1碗。方中，熟地养血滋补肾阴，为君药；山萸肉、淮山药补肝健脾益精血，为臣药；附子辛热，温阳化气；茯苓、泽泻利水渗湿，丹皮活血化瘀清肝火，这三种药防滋阴药之腻滞。全方补肾药多，温阳力轻。肾为水火之脏，虽旨在温补肾阳，但重用熟地、山萸肉等滋阴药，取“善补阳者，必于阴中求阳，则阳得阴助，而生化无穷”之义。黄连取其苦寒，降心火，不使其炎上；肉桂辛热上行，入少阴肾经，能纳气归肾，引火归元。诸药合用，利用其归经性味的不同，发挥综合的调理功效，寒热并用，交通心肾，使水火相济。（佛山市中医院内科主任中医师 蒋开平）