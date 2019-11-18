浑身总燥热 体内有大寒

北京老年医院中医科主任 李方玲 □博士 李金辉

身边是不是经常会有这样的情景：同在一个地方，同样的温度下，有人穿毛衣、披围巾，有人却穿着短袖，显得很不协调。入冬后，天气越来越冷，有些人却总觉得浑身燥热。从中医角度看，总感觉燥热可能是体寒所致。

中医认为，寒属阴、热属阳，体内寒邪太盛，可使阴阳之气不相交融，阴寒独居于体内，将阳热隔于体外，这种“热”犹如悬在冰窖上一般，属于“真寒假热”。这类人群日常会表现为头热但四肢、胸腹无灼热感，口干且喜欢喝温水。与此类似的还有“上热下寒”，表现为头或胸部出汗、口干舌燥喜食冷饮、口舌生疮，但下身又很怕冷，早早地就穿上了秋裤。其实，这些都是肾阳虚引起的。肾阳为一身阳气的根本，像生活中的火炉一样，居于下而温暖全身。头面部位置最高，最难受到水液濡润，容易上火，出现眼干、口干、咽燥的症状，呈现出一派“燥热”。虽然病在上，却是体内下面的肾阳虚所致，津液不能输布上承，肾阳越虚，上面的火越旺。

“真寒假热”和“上热下寒”该如何调理呢？1.清上温下、引火归元。建议服用交泰丸（黄连6克+肉桂1克），黄连可降心火，肉桂能引火归元，适用于心火上炎所致的心烦、失眠、口腔溃疡等。也可服用左金丸（黄连6克+吴茱萸1克），黄连有清肝火的作用，吴茱萸可引火下行，适用于肝火犯胃，胃火上炎所致的反酸、胃痛、牙痛、高血压、眩晕等问题。同时，还可将吴茱萸（1克）研细末加醋（适量）拌匀，敷涌泉穴，此法也有引火下行的效果。2.每天坚持温水泡脚，水中建议加些红花、艾叶等温经散寒活血的草药，泡脚时配合按揉涌泉穴。3.注意膳食均衡，切忌过食辛辣、肥甘、煎炸食物，海产品也应适量；辨证选用草药代茶饮，推荐一款方子：枸杞、菊花适量，泡茶喝。此方补下清上的效果非常好。

此外，有些人可能并无寒热失调的问题，但还是总有燥热感。这种情况可能与情绪有关，应给予开心窍、益心神的方法调治。平时可多按一按少冲、神门等穴位，汤药调理可选养心汤（黄芪、党参、白术、茯苓、炙甘草、酸枣仁、柏子仁等），但使用时最好先请医生辨证体质。▲