留神 情绪欠佳可能勾起口腔病

新冠疫情在全球蔓延,盼着到外面痛快撒欢儿的你，天天闷在屋里，难免烦躁不安。殊不知，诸如灼口综合征、扁平苔藓、复发性口腔溃疡等多种口腔黏膜病，都可能因你的情绪不佳而找上门。特殊时期，口腔医院的医生教你足不出户“对付”这些口腔黏膜病。

失眠、情绪差 能让你嘴里“冒火”

先来说说灼口综合征这个有点儿“玄妙”的疾病。为什么说这个病“玄妙”呢？首先这个病好发于更年期前后的女性朋友。但是一些工作紧张、压力大，患有焦虑症、抑郁症，遇事多思多想、长期失眠的人士也容易得这个病。

其次这个病的症状很特别，有的人会觉得嘴里像冒了火，吃了辣椒一样火烧火燎的；有的人甚至想把舌头伸出来透点凉气才舒服；还有的人描述像吃了麻椒一样麻麻涩涩的；甚至有的人会有口干的感觉，但是更“奇妙”的是这些症状在吃东西的时候反而消失了，有的人感叹只有吃东西的时候才舒服。

另外，这些症状大多都是早上起床的时候还好，越到下午、晚上越严重，甚至和睡眠互相影响：越睡不着嘴里烧灼感越严重，烧灼感越严重越睡不着……

虽说灼口综合征的症状非常让人痛苦，但是临床上检查不出器质性的病变：没有感染，没有溃疡，更不会癌变。因为这个病跟心情、情绪、心理状态、睡眠、更年期的激素水平等有关，所以您更应该关注情绪管理。特别是现在，人们都减少出门宅在家里，那就多找点有意思的事情做，合理安排时间，规律作息。如果嘴里实在难受，不妨含口水试试。

漱口水不是万金油 太刺激得停用

除了灼口综合征，其他跟情绪相关的黏膜病也很多，比如说口腔扁平苔藓和复发性口腔溃疡。这两种疾病都是很常见的口腔黏膜病。

先说口腔扁平苔藓，患者口腔里会有典型的白色条纹，严重的会出现糜烂和充血发红的表现。如果您只是嘴里有些花纹，面积不是特别大且没什么不适症状，就不用担心。您只要情绪放松，多休息，不吃刺激东西，比如生葱、生姜、生蒜，过酸、过辣、过咸或过烫的食物，一般不会有大问题。

但是如果出现糜烂、充血的时候，吃东西就会有刺激痛感。在家出现这种情况也不要太紧张。首先，您还是要调节情绪，因为本身扁平苔藓和情绪关系就很密切，心情放松了，扁平苔藓的状态也会好些。

特殊时期减少不必要的出门，在家好好休息，保证每天的睡眠时间和睡眠质量。此外，一定要注意糜烂或充血发炎部位的卫生，防止有食物残渣滞留在发炎部位周围，认真刷牙，尽量选用刺激性小的牙膏。

有人问：用漱口水行不行？

答：市面上的有些漱口水是可以用的，但是不建议长期使用。偶尔使用漱口水是没有问题的，需要注意的是，有些漱口水为了追求激爽的口感，会有大量添加剂，如果您漱口的时候感觉黏膜有疼痛感，就应该停止使用。漱口的时候以不刺激黏膜为宜，否则适得其反。一般情况下清水漱口就可以了。

当然，如果是糜烂型的扁平苔藓，同样要避免辛辣食物的刺激。

“顽固”口疮会癌变？不可能

再来说说复发性口腔溃疡，就是我们俗话说的“口疮”，这可是世界上最常见的黏膜病了。有时候莫名其妙的会在口腔的各个部位长出的这种大小不等、表面黄，周围红肿、小坑状的口疮，有时候还不止一个。

首先，要为复发性口腔溃疡正个名。这种溃疡虽然经常出现，但并不像我们想的那样——“口疮长太勤了会癌变”。口腔癌之所以称之为“癌”，是因为它会扎根在一个地方，无限生长，永远不会变小并消失。而复发性口腔溃疡是可以自愈的，且永远不会癌变。

怎么才能少长口腔溃疡呢？不少常被口腔溃疡困扰的人都有体会，在你加班时、考试前、熬夜后，或是压力大、着急上火时，口疮就会“不请自来”。要想减少口疮发生，还是那句话：咱们踏踏实实的，少出门，少熬夜，放松心情，多睡美容觉。此外，有些人便秘时就爱长溃疡，所以在家也要锻炼身体，增强体质，均衡饮食，让肠道运动起来。

此外，爱长口腔溃疡的人，有时咬一下嘴唇就会变出一个口疮；刷牙时牙刷捅一下嘴也会长口疮。这是因为创伤会诱发口腔溃疡的发生，所以我们在吃饭的时候一定要慢一点，别吃太急咬到嘴；还有不要吃过硬、脆的食物划伤黏膜，避免诱发溃疡的发生。

最后，特别提醒大家，企图用高度白酒漱口杀病毒、杀菌，是不太现实的。完整的黏膜还有一定的防御作用，如果高度白酒闷在嘴里时间过长，只会带来口腔黏膜烧伤，后果就是疼，很疼。

文/付洁(北京口腔医院)